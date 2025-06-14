Radiofarmaka Buatan Dalam Negeri untuk Diagnostik Kanker Resmi Didistribusikan

Radiofarmaka Buatan Dalam Negeri untuk Diagnostik Kanker Resmi Didistribusikan (Foto: Reuters)

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) telah resmi mendistribusikan produk radiofarmaka pertama buatan dalam negeri dengan merek dagang FloDeg ke tiga rumah sakit.

Tiga rumah sakit itu yakni RS Tzu Chi PIK Jakarta, RS Mitra Plumbon Cirebon, dan RS Mandaya Royal Puri Tangerang.

1. Untuk Diagnostik Kanker

Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma, Yuliana Indriati, menyatakan distribusi perdana FloDeg merupakan bukti komitmen perusahaan dalam memperkuat kemandirian bangsa di bidang layanan diagnostik kanker.

“Jadi ini momen bersejarah, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memproduksi dan mendistribusikan sendiri radiofarmaka. Ke depan, kami akan terus mengembangkan portofolio produk lainnya,” kaya Yuliana di Bandung, Sabtu (14/6/2025).

Yuliana menjelaskan FloDeg digunakan dalam teknologi Positron Emission Tomography (PET) Scan, yang selama ini sangat bergantung pada produk impor.

“Kehadiran produk ini diharapkan menjadi game changer dalam layanan deteksi kanker di Tanah Air,” kata dia.

FloDeg diproduksi di fasilitas Cyclotron milik Bio Farma yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Fasilitas ini telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta protokol keselamatan radiasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).