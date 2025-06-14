Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Batuk, Flu, dan Demam Bisa Jadi Tanda si Kecil Terkena Pneumonia

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |08:33 WIB
Batuk, Flu, dan Demam Bisa Jadi Tanda si Kecil Terkena Pneumonia
Batuk, Flu, dan Demam Bisa Jadi Tanda si Kecil Terkena Pneumonia (Foto: Freepik)
BATUK, flu dan demam merupakan keluhan umum yang sering dialami si kecil. Namun para orangtua tetap harus waspada karena bisa saja itu merupakan tanda awal dari penyakit pneumonia. Yuk simak penjelasanya supaya bisa kenali dan cegah dari awal.

Anak-anak sangat rentan terkena berbagai virus. Hal ini terjadi karena sistem imun pada anak masih belum berkembang dengan sempurna dibandingkan orang dewasa. 

Anak batuk

Ketika si kecil sedang mengalami batuk, flu dan demam sangat penting bagi orangtua untuk memahami kondisi tubuh mereka. Kenali gejala yang sedang mereka rasakan dan cermati apakah si kecil sedang terjangkit oleh flu ringan atau justru menunjukan tanda-tanda flu berat.

Dokter Spesialis Anak dr.Aisya Fikritama A, Sp.A  mengakui memang susah membedakan apakah si kecil sedang terkena flu ringan atau berat. Ia menjelaskan bahwa para orangtua bisa mengecek sendiri dengan membuka baju sang anak dan lihat dadanya.

Anak batuk

"Lihat tanda sesak nafas yang kelihatan dari dadanya atau biasanya disebut dengan retraksi," kata dia dilansir dari Instagramnya, Sabtu (14/6/2025).


“Kalau anaknya mom and dad batuk, pilek dan juga demam, maka mom and dad sebaiknya angkat baju anaknya dan lihat dadanya. Lihat tanda sesak nafas yang kelihatan nih dari dadanya yang kita sebut dengan retraksi,” ungkapnya.

 

Telusuri berita women lainnya
