Batuk, Flu, dan Demam Bisa Jadi Tanda si Kecil Terkena Pneumonia

BATUK, flu dan demam merupakan keluhan umum yang sering dialami si kecil. Namun para orangtua tetap harus waspada karena bisa saja itu merupakan tanda awal dari penyakit pneumonia. Yuk simak penjelasanya supaya bisa kenali dan cegah dari awal.

Anak-anak sangat rentan terkena berbagai virus. Hal ini terjadi karena sistem imun pada anak masih belum berkembang dengan sempurna dibandingkan orang dewasa.

Ketika si kecil sedang mengalami batuk, flu dan demam sangat penting bagi orangtua untuk memahami kondisi tubuh mereka. Kenali gejala yang sedang mereka rasakan dan cermati apakah si kecil sedang terjangkit oleh flu ringan atau justru menunjukan tanda-tanda flu berat.

Dokter Spesialis Anak dr.Aisya Fikritama A, Sp.A mengakui memang susah membedakan apakah si kecil sedang terkena flu ringan atau berat. Ia menjelaskan bahwa para orangtua bisa mengecek sendiri dengan membuka baju sang anak dan lihat dadanya.

"Lihat tanda sesak nafas yang kelihatan dari dadanya atau biasanya disebut dengan retraksi," kata dia dilansir dari Instagramnya, Sabtu (14/6/2025).



