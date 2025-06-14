Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Fakta Penting Kesehatan Gigi Anak yang Sering Diabaikan, Waspada Infeksi Moms!

Clarissa Andarini , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |06:51 WIB
5 Fakta Penting Kesehatan Gigi Anak yang Sering Diabaikan, Waspada Infeksi Moms!
5 Fakta Penting Kesehatan Gigi Anak yang Sering Diabaikan, Waspada Infeksi Moms! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kesehatan gigi anak sering kali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar terhadap tumbuh kembang mereka. Hal ini diungkapkan oleh dr. Aisya Fikritama, Sp.A, seorang dokter spesialis anak, konselor laktasi, sekaligus dosen, lewat akun Instagram pribadinya @dr.aisyafik.

Dalam unggahan tersebut, dr. Aisya mengingatkan orangtua untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan gigi anak sejak dini. Ia menekankan bahwa masalah pada gigi susu bukan sekadar soal estetika, tapi bisa berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan.

Berikut adalah lima fakta kesehatan gigi anak yang sering diabaikan orangtua dirangkum, Sabtu (14/6/2025):

1. Gigi Susu Berlubang Bisa Picu Infeksi Serius

Menurut dr. Aisya, gigi susu yang dibiarkan berlubang berisiko menyebabkan infeksi yang cukup berbahaya. Jika infeksi menyebar, bisa memicu kondisi seperti selulitis (infeksi pada wajah) hingga sepsis, yaitu infeksi sistemik yang bisa mengancam nyawa anak.

Gigi anak. (Foto: Redstonedental)

2. Membersihkan Gigi Sejak Gigi Pertama Tumbuh

Banyak orangtua masih menunggu jumlah gigi anak cukup banyak sebelum mulai dibersihkan. Padahal, dr. Aisya menegaskan bahwa kebersihan gigi harus dijaga sejak gigi pertama muncul. Caranya bisa dengan kain kasa lembab atau sikat gigi khusus bayi dengan pasta gigi sesuai usia. Waktu terbaik menyikat gigi adalah dua kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur, selama 2–3 menit.

 

Halaman:
1 2 3
      
