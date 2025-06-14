Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta

JAKARTA - Menikmati live music di cafe atau bar mungkin sudah biasa. Namun, merasakan sensasi penampilan live music hingga DJ di rooftop gedung tertinggi seantero belahan bumi selatan mungkin menjadi sesuatu yang langka!

Ya, kamu bisa merasakan sensasi menikmati live music hingga penampilan DJ di UP Thamrin Nine di Autograph Tower dihiasi dengan pemandangan wajah ibu kota Jakarta dari ketinggian yang nyaris menyentuh awan.

Nah, baru-baru ini, Okezone mendapatkan kesempatan spesial menyusuri rooftop di gedung tinggi ini. Mulai dari detik pertama masuk, sampai chill sore sambil live music dan matahari tenggelam!

Oh ya, salah satu fakta menariknya, Autograph Tower bukan sekadar gedung tinggi biasa. Dengan ketinggian ±382,9 meter dan 75 lantai, bangunan ini sukses menggeser Empire State Building dari daftar skyscraper ikonik dunia lho!

Terletak di kawasan superblok epic Thamrin Nine, gedung ini dinobatkan sebagai yang tertinggi di belahan bumi selatan oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Dan di sinilah letak experience pamungkas, yakni UP Observatory Deck yang berada di puncak tower. Jadi, di sana kamu bisa melihat Jakarta dalam sudut pandang 360 derajat. Literally from above the clouds!

Lift ke Lantai 99 : 40 Detik yang Bikin Deg-degan

Sesampainya di lobby Autograph Tower, Okezone diarahkan menuju lift super canggih yang membawa ke lantai 99 dalam waktu hanya 40 detik. Ya, nggak salah, forty seconds to heaven!

Begitu lift menutup pintunya, animasi LED artistik menghiasi dinding lift. Suasana langsung berubah jadi futuristik, seolah sedang meluncur ke luar angkasa.

Suara detak jantung makin cepat pas sadar, sedang naik vertikal setinggi 300+ meter cuma dalam hitungan detik.

360° View Jakarta, Pemandangan yang Bikin Lupa Napas

Sampai di atas, semua lelah usai menerabas kemacetan Jakarta seakan terbayar lunas.

Dari observatory deck yang terdiri dari tiga lantai (56–58), bisa menikmati panorama Jakarta dari utara ke selatan, dari Laut Jawa sampai pegunungan di kejauhan.

Harapannya, bisa melihat pemandangan langit sore jadi golden, lalu pelan-pelan berubah ungu dan pink. Ya, pemandangan cantik saat sunset.

Namun, tetap saja, saat berada di atas sana, pemandangan lanskap Jakarta dari berbagai sudut bisa terlihat sangat jelas.

Bahkan, bisa melihat GBK hingga Monas yang tampak tidak apa-apanya jika dilihat dari lantai teratas bangunan ini.

Sambil berdiri di balik dinding kaca raksasa, juga merasa kecil tapi powerful. Ya, seolah Jakarta adalah milik sendiri dari atas sini.