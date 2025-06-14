Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Menu Diet Sehat, Cocok untuk Turunkan Berat Badan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |10:48 WIB
4 Menu Diet Sehat, Cocok untuk Turunkan Berat Badan
4 Menu Diet Sehat, Cocok untuk Turunkan Berat Badan (Foto: Freepik)
A
A
A

MENURUNKAN berat badan memerlukan proses yang tidak instan. Salah satunya mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan kaya serat saat melakukan program diet.


Apalagi setelah momen Idul Adha dan banyak mengonsumsi olahan daging serta santan. Untuk Anda yang sedang menjalani diet, tentu penting untuk memikirkan menu apa saja yang baik untuk sehat dan bergizi agar diet bisa tetap nyaman.


Berikut deretan rekomendasi menu yang cocok untuk diet pasca Idul Adha, Sabtu (14/6/2025).

Chicken salad wrap


1. Salad Ayam


Pertama ada menu salad ayam. Menu diet ini cocok untuk menjadi santapan saat menjalani program diet Anda.


Menu salad ayam ini sangat pas, karena ada vitamin dari sayur-sayuran dan kebutuhan protein dari daging ayam. Menu yang kaya serat tentu bisa membantu meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan sehingga cocok untuk program diet.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941/diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/298/3183933/diet-r9xA_large.jpg
Lagi Diet? Cobain 4 Camilan Ini Enggak Bikin Gendut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177903/diet-po47_large.jpg
Diet Intermittent Fasting Enggak Boleh Sembarangan, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177272/diet-W4YT_large.jpg
Tips Diet Sehat untuk Perempuan yang Sudah Menopause
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172241/saykoji-UBxt_large.jpg
Saykoji Turun Berat Badan dari 150 ke 91 Kg, Ubah Hidup demi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172136/saykoji-ktAY_large.jpg
Bikin Komunitas @temanjalanpanjang, Saykoji Ajak Ratusan Orang Jalan di GBK
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement