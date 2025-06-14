4 Menu Diet Sehat, Cocok untuk Turunkan Berat Badan

MENURUNKAN berat badan memerlukan proses yang tidak instan. Salah satunya mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan kaya serat saat melakukan program diet.



Apalagi setelah momen Idul Adha dan banyak mengonsumsi olahan daging serta santan. Untuk Anda yang sedang menjalani diet, tentu penting untuk memikirkan menu apa saja yang baik untuk sehat dan bergizi agar diet bisa tetap nyaman.



Berikut deretan rekomendasi menu yang cocok untuk diet pasca Idul Adha, Sabtu (14/6/2025).



1. Salad Ayam



Pertama ada menu salad ayam. Menu diet ini cocok untuk menjadi santapan saat menjalani program diet Anda.



Menu salad ayam ini sangat pas, karena ada vitamin dari sayur-sayuran dan kebutuhan protein dari daging ayam. Menu yang kaya serat tentu bisa membantu meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan sehingga cocok untuk program diet.