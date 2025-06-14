Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Masih Bingung Buat Menu Sarapan Moms? Coba Resep Steam Tahu Udang yang Lezat dan Hangat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |06:29 WIB
Masih Bingung Buat Menu Sarapan Moms? Coba Resep Steam Tahu Udang yang Lezat dan Hangat
Masih Bingung Buat Menu Sarapan Moms? Coba Resep Steam Tahu Udang yang Lezat dan Hangat (Foto: Instagram firhanmci6)
MASIH bingung buat menu sarapan hari ini Mom? cobain deh resep steam tahu udang. Resep ini cocok jadi santapan saat sarapan karena cita rasanya yang ringan dan juga hangat.


Menu steam tahu udang ini juga memiliki nutrisi dari tahu dan udang yang lezat. Cara masaknya yang dikukus pun membuat menu ini semakin sehat dan cocok disantap di pagi hari.


Penasaran, bagaimana membuat steam tahu udang yang cocok untuk sarapan? Berikut resepnya dari akun Instagram, @firhanmci6, Sabtu (14/6/2025).

udang


Bahan-bahan:


1 ½ pcs egg tofu

1 butir bawang putih iris

Bahan udang:


150 gr udang kupas

1 ½ sdm putih telur

1 butir bawang putih

¼ ruas jari jahe (dikit aja)

½ sdt garam

½ sdt penyedap

1 sdt gula

½ sdt minyak wijen

Bahan kuah:

100 ml air

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

½ sdm minyak wijen

2 sdt gula

¼ sdt lada

½ sdt garam

 

