Arti Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Arti Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: IG Thariq)

JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebritas Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Pasangan ini resmi menyandang status sebagai orang tua setelah menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Aaliyah melahirkan buah hati mereka melalui operasi caesar di RSIA Bunda, Jakarta. Thariq membagikan momen penuh kebahagiaan ini melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Jumat (13/6/2025).

“Alhamdulillah, kamu akhirnya berada dalam pelukan kami, sehat, penuh kasih sayang,” tulis Thariq dalam keterangan unggahannya yang memperlihatkan potret keluarga kecilnya.

Anak laki-laki mereka diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq. Menurut Thariq, kehadiran sang buah hati merupakan wujud nyata dari doa yang terkabul serta karunia dari Allah SWT.

“Kamu telah memenuhi hati kami dengan kegembiraan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu adalah doa yang menjadi kenyataan, tanda belas kasih Allah, dan berkah yang tidak akan pernah kami anggap remeh,” lanjutnya.

Makna di Balik Nama Ahmad Arash Omara Thariq

Nama sang buah hati ternyata mengandung makna yang dalam dan penuh harapan. Ahmad (atau Achmad) berasal dari bahasa Arab dan berarti “sangat terpuji” atau “seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan”.

Arash, nama yang diambil dari kisah Persia, melambangkan sosok pahlawan yang dikenal berani dan tangguh.

Omara merupakan bentuk lain dari Omar dalam bahasa Arab, yang bermakna “makmur” dan “berumur panjang”.