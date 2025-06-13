Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Awet Muda! Intip 5 Potret Sherina Munaf yang Ulang Tahun Ke-35

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |21:21 WIB
Awet Muda! Intip 5 Potret Sherina Munaf yang Ulang Tahun Ke-35
5 Potret Sherina Munaf yang Ulang Tahun Ke-35. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf tengah berbahagia merayakan hari ulang tahunnya pada 11 Juni 2025. Mantan penyanyi cilik ini pun resmi memasuki usia 35 tahun dan tetap terlihat cantik memesona.

Di momen ulang tahunnya itu, Sherina membagikan momen perayaan ulang tahun yang sederhana bersama kedua orangtuanya. Nampak kue ultah sederhana menambah kehangatan hari jadi Sherina.

Di usia yang tak lagi muda, mantan istri Baskara Mahendra itu terlihat makin cantik dan beraura. Bahkan, banyak warganet memuji sosok Sherina yang terus awet muda bak gadis remaja meski usianya sudah memasuki kepala 3.

Seperti apa potret cantik Sherina yang tetap cantik dan awet muda di ulang tahunnya yang ke-35? Yuk intip potretnya dari Instagram @sherinamunaf, Jumat (13/6/2025).

1. Pose di Tengah Pemandangan Indah

Kecantikan Sherina selalu terpancar, salah satunya saat ia berpose di tengah pemandangan taman yang indah. Dalam potret ini, putri Triawan Munaf itu berpose di tengah hamparan kebun dengan bunga-bunga.

Sherina Munaf

Mengenakan dress yang simple, Sherina terlihat cantik, ceria dan bak gadis remaja dengan senyum memukaunya.

2. Selfie Cantik

Selfie cantik Sherina Munaf pun tak pernah gagal bikin terpesona netizen. Nyaris tanpa riasan, Sherina terlihat natural dan bak berusia 20 tahunan. Selfie cantik Sherina ini pun banjir pujian manis dari netizen.

Sherina Munaf

3. Anggun dengan Kebaya

Sherina Munaf

Potret Sherina dengan kebaya khas Indonesia ini juga menambah aura elegannya. Di usia kepala tiga, Sherina begitu memesona dengan kebaya brokat bernuansa orange. Gaya rambutnya yang disanggul ini juga menambah kesan elegan dan memesona.

 

Halaman:
1 2
      
