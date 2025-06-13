Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Selfie Terakhir Keluarga Dokter Tragedi Air India 171, Baru Berkumpul Setelah 6 Tahun LDR

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |20:20 WIB
Viral <i>Selfie</i> Terakhir Keluarga Dokter Tragedi Air India 171, Baru Berkumpul Setelah 6 Tahun LDR
Viral Selfie Terakhir Keluarga Dokter Tragedi Air India 171. (X/@theskindoctor13)
BARU beberapa jam sebelum tragedi besar menghantam, sebuah selfie sederhana belakangan jadi saksi bisu kisah cinta, harapan, dan awal baru yang pada akhirnya tidak pernah kesampaian. 

Di dalam foto yang sekarang viral dan menyayat hati itu, terlihat Dr. Pratik Joshi dan istrinya Dr. Komi Vyas duduk manis di dalam pesawat Air India AI-171, bersama ketiga anak mereka yang masih kecil. 

Semuanya tersenyum cerah, siap memulai hidup baru di London. Tapi siapa sangka, itu adalah foto terakhir mereka. 

Pesawat itu jatuh beberapa menit kemudian di kawasan pemukiman padat di Ahmedabad, menewaskan ratusan penumpang, termasuk satu keluarga ini.

Berikut kisah menyentuh di balik tragedi kecelakaan nahas pesawat Air India Al-171, yang jatuh di permukiman warga di Ahmedabad, India, pada Kamis (12/6/2025), dilansir dari laman The Economic Times, Jumat (13/6/2025).

Dr. Pratik Joshi sendiri diketahui sudah lebih dari enam tahun tinggal di London, membangun karier dan masa depan di sana. Istrinya, Dr. Komi Vyas, adalah dokter top di Pacific Hospital Udaipur. 

Baru dua hari sebelum keberangkatan, Dr.Komi resign dari pekerjaannya buat pindah dan menyusul sang suami ke Inggris. 

Mereka ingin hidup bersama lagi sebagai keluarga utuh. Anak-anak mereka, si kembar Nakul dan Pradyut (5 tahun) serta kakaknya Miraya (8 tahun) sudah tidak asbar dengan kehidupan baru mereka di luar negeri. Tapi semua itu berakhir dalam sekejap.

“Baru aja dia pamit dari rumah sakit buat pindah ke London,” kata salah satu juru bicara dari Pacific Hospital ke NDTV.

Warga sekitar dan teman-teman dekat mereka bilang, pasangan ini bukan cuma pintar dan sukses, tapi juga ramah, hangat, dan punya nilai-nilai hidup yang progresif. 

“Satu kota berduka. Mereka adalah pasangan panutan. Penuh cinta dan selalu ngedepanin masa depan anak-anak,” ujar seorang teman keluarga ke News18. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
