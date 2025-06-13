Penumpang Ini Ungkap Momen Mencekam Terbang dengan Air India 2 Jam Sebelum Kecelakaan

Penumpang Ini Ungkap Momen Mencekam Terbang dengan Air India. (Foto: X/akku92)

SEBUAH video yang direkam oleh penumpang beberapa jam sebelum kecelakaan fatal pesawat Air India belakangan menjadi sorotan publik. Dalam rekaman tersebut, penumpang mengungkap kondisi kabin pesawat yang disebutnya penuh dengan kejanggalan.

Ia diketahui merupakan salah satu penumpang yang sempat terbang dengan pesawat yang sama di penerbangan sebelumnya, tepatnya 2 jam sebelum kecelakaan terjadi. Berikut kronologinya, dilansir dari laman The Sun, Jumat (13/6/2025).

Sebelum jatuh di permukiman warga di Ahmedabad, India, pada Kamis (12/6/2025), pesawat Boeing 787 Dreamliner milik Air India yang sedang terbang dari Delhi ke Ahmedabad terekam dengan berbagai kerusakan.

Mulai dari layar TV tidak berfungsi hingga tidak adanya pendingin udara (AC) sama sekali. Penerbangan ini terjadi hanya dua jam sebelum pesawat yang sama mengalami kecelakaan tragis dalam penerbangan menuju London Gatwick, Kamis (12/6).

Pesawat dengan nomor penerbangan AI171 tersebut membawa 242 orang, termasuk 53 warga negara Inggris dan 11 anak-anak. Hingga kini, 204 jenazah telah ditemukan. Satu penumpang asal Inggris dilaporkan selamat.

Seorang penumpang bernama Akash Vasta membagikan video melalui akun media sosial X, menunjukkan kondisi dalam pesawat saat penerbangan Delhi–Ahmedabad. Ia mengaku baru saja menaiki pesawat yang sama dua jam sebelum kecelakaan terjadi.

“Saya berada di penerbangan yang sama dua jam sebelum pesawat itu lepas landas dari Ahmedabad. Saya naik dari Delhi ke Ahmedabad,” tulisnya.

Dalam video berdurasi singkat itu, Akash terdengar menyampaikan keluhan. “AC-nya tidak berfungsi sama sekali. Seperti biasa, layar TV juga tidak menyala, bahkan tombol untuk memanggil pramugari pun tidak bekerja,” tulisnya, melalui akun X @akku92.

“Tidak ada yang berfungsi. Tidak ada! Bahkan lampu pun mati,” ujarnya. Ia juga mengeluh kepanasan dan menyebut bahwa ini salah satu alasan mengapa “Air India dianggap sebagai salah satu maskapai terburuk di dunia,” lanjutnya.

Di tengah kabar duka, satu cerita haru belakangan juga muncul dari penumpang bernama Ajay Kumar Vishwash, pria asal Inggris berusia 40 tahun.