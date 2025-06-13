7 Kebiasaan Gen Z yang Dianggap Keren tapi Harus Ditinggalkan demi Kesehatan Mental dan Fisik

7 Kebiasaan Gen Z yang Dianggap Keren tapi Harus Ditinggalkan. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Menjadi dewasa di era modern sering kali diwarnai dengan gaya hidup yang dianggap keren, namun ternyata berdampak negatif bagi kesehatan. Hal ini dialami oleh Generasi Z (Gen Z) yang sangat tren yang berkembang di media sosial.

Berikut adalah tujuh kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik, dikutip dari Times of India, Jumat (13/6/2025).

1. Tidur Hanya 5 Jam

Mengurangi waktu tidur demi produktivitas dianggap sebagai tanda dedikasi. Namun, tidur kurang dari 7–8 jam dapat menyebabkan gangguan hormon, masalah pencernaan, dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti diabetes dan depresi.

2. Pola Makan Ala Mahasiswa

Kebiasaan makan tidak teratur dan mengandalkan makanan instan dapat merusak sistem pencernaan dan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Penting untuk mengonsumsi makanan bergizi secara teratur.

3. Menekan Emosi dengan Alasan "Santai Saja"

Mengabaikan perasaan dan tidak mengekspresikan emosi dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan gangguan kesehatan mental. Penting untuk mengenali dan mengelola emosi dengan sehat.

5. Menghabiskan Waktu Berjam-jam di Depan Layar

Paparan layar yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur dan meningkatkan kecemasan. Membatasi waktu penggunaan perangkat elektronik dan mengambil jeda secara teratur sangat dianjurkan.

6. Melewatkan Makan untuk Menurunkan Berat Badan

Tren diet ekstrem seperti melewatkan makan dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan masalah kesehatan lainnya. Penting untuk mengikuti pola makan seimbang dan berkonsultasi dengan ahli gizi.