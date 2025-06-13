Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Suami Istri Main Borgol-borgolan Berujung Minta Bantuan Damkar, Warganet: Cosplay Apa Nih?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |16:12 WIB
Viral Suami Istri Main Borgol-borgolan Berujung Minta Bantuan Damkar, Warganet: <i>Cosplay</i> Apa <i>Nih</i>?
Viral Suami Istri Main Borgol-borgolan Berujung Minta Bantuan Damkar. (Foto: Damkar Cimahi)
A
A
A

JAKARTA - Kisah unik pasangan suami istri (pasutri) baru saja terjadi di Kota Cimahi. Seorang wanita harus menerima kenyataan pahit, setelah momen seru-seruan main borgol bareng suami berubah jadi insiden tak terduga.

Pasalnya, tangan sang wanita malah terjebak di dalam borgol yang tiba-tiba rusak dan tidak bisa dibuka. Alhasil, mereka harus meminta bantuan tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi untuk menyelamatkan situasi.

Begini kronologinya, dilansir dari akun Instagram @cimahifolk, Jumat (13/6/2025).

Kejadian ini terjadi pada Selasa pagi, 3 Juni 2025. Sang wanita bersama suaminya dilaporkan sedang "iseng-iseng lucu" mencoba bermain dengan borgol di rumah mereka. 

Namun, suasana yang awalnya penuh tawa berubah jadi panik ketika kunci borgol malah patah, membuat borgol terkunci permanen di tangan sang istri.

Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana membenarkan kejadian tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu datang langsung ke markas Damkar Cimahi setelah tidak berhasil membuka borgol sendiri.

Damkar Cimahi

“Korban dan suami iseng memainkan borgol, lalu kunci borgol patah dan borgol tidak bisa terbuka. Lalu korban dan suami mendatangi Mako Damkar Cimahi,” jelas Aep.

Sesampainya di markas Damkar, tim pemadam langsung bergerak cepat. Dengan sigap dan hati-hati, mereka melakukan tindakan penyelamatan menggunakan alat gerinda, tang, dan senter. 

Setelah melalui proses pemotongan yang presisi, tangan wanita tersebut akhirnya berhasil dibebaskan dari jeratan borgol tanpa luka serius.

Kejadian ini pun jadi buah bibir di media sosial. Banyak warganet yang ngakak, syok, sampai geleng-geleng kepala dengan kejadian unik ini. 

Ada juga yang memuji kesigapan tim Damkar Cimahi yang tetap profesional meskipun menghadapi kasus yang tak biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561//viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement