Viral Suami Istri Main Borgol-borgolan Berujung Minta Bantuan Damkar, Warganet: Cosplay Apa Nih?

JAKARTA - Kisah unik pasangan suami istri (pasutri) baru saja terjadi di Kota Cimahi. Seorang wanita harus menerima kenyataan pahit, setelah momen seru-seruan main borgol bareng suami berubah jadi insiden tak terduga.

Pasalnya, tangan sang wanita malah terjebak di dalam borgol yang tiba-tiba rusak dan tidak bisa dibuka. Alhasil, mereka harus meminta bantuan tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi untuk menyelamatkan situasi.

Begini kronologinya, dilansir dari akun Instagram @cimahifolk, Jumat (13/6/2025).

Kejadian ini terjadi pada Selasa pagi, 3 Juni 2025. Sang wanita bersama suaminya dilaporkan sedang "iseng-iseng lucu" mencoba bermain dengan borgol di rumah mereka.

Namun, suasana yang awalnya penuh tawa berubah jadi panik ketika kunci borgol malah patah, membuat borgol terkunci permanen di tangan sang istri.

Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana membenarkan kejadian tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu datang langsung ke markas Damkar Cimahi setelah tidak berhasil membuka borgol sendiri.

“Korban dan suami iseng memainkan borgol, lalu kunci borgol patah dan borgol tidak bisa terbuka. Lalu korban dan suami mendatangi Mako Damkar Cimahi,” jelas Aep.

Sesampainya di markas Damkar, tim pemadam langsung bergerak cepat. Dengan sigap dan hati-hati, mereka melakukan tindakan penyelamatan menggunakan alat gerinda, tang, dan senter.

Setelah melalui proses pemotongan yang presisi, tangan wanita tersebut akhirnya berhasil dibebaskan dari jeratan borgol tanpa luka serius.

Kejadian ini pun jadi buah bibir di media sosial. Banyak warganet yang ngakak, syok, sampai geleng-geleng kepala dengan kejadian unik ini.

Ada juga yang memuji kesigapan tim Damkar Cimahi yang tetap profesional meskipun menghadapi kasus yang tak biasa.