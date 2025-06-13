Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sopir Ambulans Bingung Antar Jenazah Pasien RSJ, Pendamping Ternyata Juga ODGJ

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |15:14 WIB
Viral Sopir Ambulans Bingung Antar Jenazah Pasien RSJ, Pendamping Ternyata Juga ODGJ
Viral Sopir Ambulans Bingung Antar Jenazah Pasien RSJ. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kejadian tak biasa terjadi saat seorang sopir ambulans yang bertugas mengantar jenazah pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dadi ke Kabupaten Gowa, dibuat bingung karena alamat tujuan yang tidak jelas.

Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai diunggah akun Instagram @feedgramindo pada Kamis (12/6/2025). Dalam video yang diunggah, sang sopir terlihat kebingungan mencari alamat rumah duka, sementara dua orang yang ikut mengantar jenazah justru tak bisa memberi penjelasan. Belakangan diketahui, kedua pengantar tersebut ternyata juga pasien RSJ.

“Temannya ikut antar, tapi ternyata juga pasien jiwa,” ungkap Suparman, sopir ambulans dalam video tersebut.

Jenazah tersebut merupakan seorang pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah meninggal dunia di RSJ Dadi. Sesuai prosedur, jenazah akan dikirim ke rumah duka yang disebut berada di Kabupaten Gowa. Namun, saat sopir ambulans meminta alamat lengkap, dua pengantar hanya menjawab singkat “ke Gowa”, tanpa keterangan jalan atau titik lokasi.

Awalnya, kedua pengantar mengaku mengetahui alamat rumah almarhum. Tapi saat sudah di perjalanan, arah tujuan jadi tak jelas. Ketika ditanya ulang, mereka hanya tersenyum atau diam, membuat sopir ambulans makin kebingungan.

Suasana haru pengantaran jenazah pun berubah jadi penuh keanehan. Dalam video, sang sopir tampak menggaruk kepala sambil berdiri di samping mobil ambulans. Ia benar-benar tak tahu harus ke mana membawa jenazah tersebut.

“Mau dibawa ke mana kalau alamatnya nggak tahu? Temannya pun bingung,” ujarnya dalam unggahan itu.

Kejadian ini menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menganggap insiden ini lucu sekaligus menyentuh.

 


