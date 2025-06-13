Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut

JAKARTA - Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial.

Kali ini, istri dari Raffi Ahmad tersebut membagikan momen hangat saat bermain tenis bersama putra semata wayangnya, Rafathar Malik Ahmad.

Momen tersebut diabadikan dalam sebuah potret yang menunjukkan kekompakan ibu dan anak di atas lapangan tenis yang terletak di tengah suasana alam yang asri.

Dalam unggahan yang diposting di akun Instagram @raffinagita1717, Nagita dan Rafathar terlihat sedang menikmati waktu bersama di lapangan tenis outdoor berlatar perbukitan dan langit biru cerah.

Dengan caption singkat “Tennis dulu,” yang disertai emoji bendera Negara Italia, Nagita mengisyaratkan bahwa momen ini terjadi saat mereka tengah berada di Italia, menjadikan aktivitas olahraga ini sebagai bagian dari agenda liburan keluarga mereka di Eropa.

Nagita tampil sporty namun tetap stylish dengan setelan olahraga berwarna biru abu-abu dan topi biru muda yang melindungi wajahnya dari terik matahari.

Sementara Rafathar mengenakan kaus olahraga berwarna hijau neon dan celana pendek hitam yang membuatnya terlihat energik dan siap bertanding.

Keduanya berpose sambil tersenyum lebar di depan net, memancarkan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Tidak hanya memancarkan kedekatan, potret ini juga menunjukkan bagaimana Nagita mendampingi tumbuh kembang Rafathar melalui aktivitas fisik yang sehat dan menyenangkan.

Banyak netizen memuji kedekatan ibu dan anak ini serta mengagumi cara Nagita membesarkan Rafathar dengan penuh perhatian, tanpa meninggalkan unsur kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari.