Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |12:36 WIB
Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut
Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial.

Kali ini, istri dari Raffi Ahmad tersebut membagikan momen hangat saat bermain tenis bersama putra semata wayangnya, Rafathar Malik Ahmad. 

Momen tersebut diabadikan dalam sebuah potret yang menunjukkan kekompakan ibu dan anak di atas lapangan tenis yang terletak di tengah suasana alam yang asri.

Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut
Potret Nagita Slavina Bareng Rafathar Jauh-Jauh Main Tenis di Italia, Netizen: The Real Gabut

Dalam unggahan yang diposting di akun Instagram @raffinagita1717, Nagita dan Rafathar terlihat sedang menikmati waktu bersama di lapangan tenis outdoor berlatar perbukitan dan langit biru cerah. 

Dengan caption singkat “Tennis dulu,” yang disertai emoji bendera Negara Italia, Nagita mengisyaratkan bahwa momen ini terjadi saat mereka tengah berada di Italia, menjadikan aktivitas olahraga ini sebagai bagian dari agenda liburan keluarga mereka di Eropa.

Nagita tampil sporty namun tetap stylish dengan setelan olahraga berwarna biru abu-abu dan topi biru muda yang melindungi wajahnya dari terik matahari. 

Sementara Rafathar mengenakan kaus olahraga berwarna hijau neon dan celana pendek hitam yang membuatnya terlihat energik dan siap bertanding. 

Keduanya berpose sambil tersenyum lebar di depan net, memancarkan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Tidak hanya memancarkan kedekatan, potret ini juga menunjukkan bagaimana Nagita mendampingi tumbuh kembang Rafathar melalui aktivitas fisik yang sehat dan menyenangkan. 

Banyak netizen memuji kedekatan ibu dan anak ini serta mengagumi cara Nagita membesarkan Rafathar dengan penuh perhatian, tanpa meninggalkan unsur kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement