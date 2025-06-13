Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Hajatan Ini Kasih Tamu Undangan Galon hingga Kursi, Netizen: Baru Kepikiran Suvenir Ini

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |08:48 WIB
Viral! Hajatan Ini Kasih Tamu Undangan Galon hingga Kursi, Netizen: Baru Kepikiran Suvenir Ini
Viral! Hajatan Ini Kasih Tamu Undangan Galon hingga Kursi, Netizen: Baru Kepikiran Suvenir Ini (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah video di media sosial yang menampilkan sebuah acara hajatan memberikan suvenir yang tak biasa, mulai dari galon berisi air, bangku plastik, satu kerdus mi instan hingga kontainer makanan. Rekaman ini pun langsung ramai di media sosial dan mengundang banyak reaksi dari netizen.

Ketika hajatan tuan rumah akan mengundang banyak tamu untuk melakukan berdoa bersama atau tahlilan. Sebagai bentuk terimakasih, biasanya mereka akan memberikan bingkisa sederhana untuk menjadi buah tangan para tamu.

Bingkisan itu macam-macam mulai dari sembako hingga makanan, namun berbeda dengan apa yang terjadi pada hajatan ini. Dalam video yang diunggah oleh Tiktok @Mochadelicia, tampak para tamu undangan sedang membawa galon air, bangku plastik yang di hiasi dengan pita kecil. 

Selain itu mereka juga mendapatkan kardus mie instan dan kontainer makanan. Bingkisan yang diberikan dari tuan rumah, sontak bikin bapak-bapak nyengir karena pulang dengan membawa banyak barang yang berguna. 

Menariknya, sebagian besar dihadiri oleh kalangan bapak-bapak. Mereka mengenakan pakaian kemeja batik, sarung, dan peci. Terlihat dalam video tersebut mereka sedang berhamburan pulang dengan antusias dan membawa pulang bingkisan masing-masing,

