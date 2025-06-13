Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Adhe Tora Tawarkan Konten Traveling, Kuliner, hingga Budaya yang Bikin Nagih

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |05:37 WIB
Adhe Tora Tawarkan Konten Traveling, Kuliner, hingga Budaya yang Bikin Nagih
Adhe Tora Tawarkan Konten Traveling, Kuliner, hingga Budaya yang Bikin Nagih. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Jika Anda suka traveling, kulineran, dan konten keseharian yang dikemas dengan gaya santai namun informatif, channel YouTube Adhe Tora tempat yang wajib masuk watchlist. 

Adhe Tora tak sekadar kreator biasa tapi juga penjelajah rasa, budaya, dan pengalaman yang dikisahkan lewat konten penuh ekspresi dan cerita. Dari festival unik sampai makanan tradisional tersaji di channelnya.

Seperti dalam konten terbarunya, Adhe mengunjungi Festival Bedug di Pandeglang, Banten. Baru datang saja, pengunjung sudah disambut pawai kampung dan suara bedug yang bertalu-talu. 

Di sana, kampung-kampung berlomba menabuh bedug dengan semangat hingga suasana nyaris seperti tawuran. Namun suasana itu seru dan penuh tawa. 

Menjajal Festival Gebrak Ngadu Bedug Bersama Adhe Tora di Banten
Adhe Tora Tawarkan Konten Traveling, Kuliner, hingga Budaya yang Bikin Nagih. (Foto: MNC Media)

Festival Bedug tersebut sekaligus membuka mata Adhe Tora dan penontonnya bahwa kekayaan budaya lokal selama ini memang jarang disorot.

