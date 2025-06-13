Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Chef Firhan Bongkar Dapur Resto Legend dari Tahun 1943 di Rating 5 GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |06:30 WIB
Chef Firhan Bongkar Dapur Resto Legend dari Tahun 1943 di Rating 5 GTV
Chef Firhan Bongkar Dapur Resto Legend dari Tahun 1943 di Rating 5 GTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV menghadirkan Rating 5 untuk Anda pencinta kuliner yang suka nyicipin menu-menu lokal yang sudah chef approved. Program ini tak hanya mengajak Anda berburu kuliner enak, tapi juga membedah tips and tricks di balik tiap masakan.

Kali ini, Claudia Andhara, Nathalia Hosiana, dan Natasya Lyotania akan mendapatkan insight dari Chef Firhan yang merupakan seorang pakar di bidang kuliner. Mereka akan mampir ke sejumlah tempat makan yang punya sejarah panjang.

Beberapa dari tempat makan itu adalah RM Khas Sunda M. Iki Garut hingga Es Sirup Bojong Ibu Momoh asal Tasikmalaya. Tak hanya itu, mereka juga akan membawa Anda singgah ke Warung Sugema Raya di Garut, Jawa Barat.

Mereka juga akan singgah ke Nasi Ayam Serundeng Ceu Entin Sukabumi yang setiap menunya sangat comforting. Chef Firhan juga sempat mencoba Soto Ahri dari Garut yang katanya sudah melegenda sejak tahun 1943.

Jadi, jangan lewatkan Rating 5 di GTV, setiap Rabu-Jumat pukul 14.30 WIB. Biar menonton lebih nyaman, pastikan channel digital GTV Anda sudah terhubung dengan baik. 

