Cocok Buat Kamu yang Cari Petualangan Ekstrem, +62 FOMO GTV, Dijamin Jadi Tontonan Favoritmu!

JAKARTA - Sabtu sore kamu bakal makin penuh adrenalin! Kalau kamu nonton +62 FOMO (Food and Moving) dari GTV Amazing Entertainment,yang tayang besok—Sabtu, 14 Juni pukul 18.30 WIB hanya di GTV!

Kali ini, +62 FOMO (Food and Moving) akan menyambangi kota Bogor, di sini kamu akan diajak uji nyali di jalur-jalur ekstrem! Dimulai dari river tubing yang gak main-main, kamu akan diajak melewati arus deras sampai bebatuan licin!

Belum cukup? Lanjut ke petualangan basah-berlumpur naik ATV! Siap-siap masuk ke kubangan lumpur yang bisa aja bikin kamu nyerah lewatinnya.

Masih kuat? Karena kamu juga akan diajak menelusuri alam liar dengan trek bergelombang, penuh tikungan tajam, perjalanan petualang cantik kali ini dijamin cocok banget buat kamu yang butuh adrenaline rush!

Untuk info di mana saja posisinya, kamu jangan sampai ketinggalan +62 FOMO (Food and Moving), Sabtu, 14 Juni pukul 18.30 WIB.

Supaya pengalaman nonton kamu makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah sudah jernih. Kalau ada kendala, coba scan ulang set top box atau periksa posisi antena.

(Qur'anul Hidayat)