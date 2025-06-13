Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cocok Buat Kamu yang Cari Petualangan Ekstrem, +62 FOMO GTV, Dijamin Jadi Tontonan Favoritmu!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |18:01 WIB
Cocok Buat Kamu yang Cari Petualangan Ekstrem, +62 FOMO GTV, Dijamin Jadi Tontonan Favoritmu!
Cocok Buat Kamu yang Cari Petualangan Ekstrem. (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Sabtu sore kamu bakal makin penuh adrenalin! Kalau kamu nonton +62 FOMO (Food and Moving)  dari GTV Amazing Entertainment,yang tayang besok—Sabtu, 14 Juni pukul 18.30 WIB hanya di GTV!

Kali ini, +62 FOMO (Food and Moving) akan menyambangi kota Bogor, di sini kamu akan diajak uji nyali di jalur-jalur ekstrem! Dimulai dari river tubing yang gak main-main, kamu akan diajak melewati arus deras sampai bebatuan licin!

Belum cukup? Lanjut ke petualangan basah-berlumpur naik ATV! Siap-siap masuk ke kubangan lumpur yang bisa aja bikin kamu nyerah lewatinnya.

Masih kuat? Karena kamu juga akan diajak menelusuri alam liar dengan trek bergelombang, penuh tikungan tajam, perjalanan petualang cantik kali ini dijamin cocok banget buat kamu yang butuh adrenaline rush!

Untuk info di mana saja posisinya, kamu jangan sampai ketinggalan +62 FOMO (Food and Moving), Sabtu, 14 Juni pukul 18.30 WIB.

Supaya pengalaman nonton kamu makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah sudah jernih. Kalau ada kendala, coba scan ulang set top box atau periksa posisi antena. Masih belum berhasil juga? Tenang, kamu bisa langsung chat ke layanan Solusi TV Digital di nomor WhatsApp 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

Yuk, follow juga Instagram @officialgtvid biar gak ketinggalan update terbaru, bocoran destinasi keren, dan info menarik lainnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Program Kuliner Food Fomo GTV GTV
