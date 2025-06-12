Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Tak Boleh Buka Payung di Dalam Rumah? Ini Ulasannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |07:27 WIB
Kenapa Tak Boleh Buka Payung di Dalam Rumah? Ini Ulasannya
Kenapa Tak Boleh Buka Payung di Dalam Rumah? Ini Ulasannya, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa tak boleh buka payung di dalam rumah? Larangan ini berakar dari gabungan kepercayaan budaya, simbolisme, dan sedikit alasan keselamatan. Tak ada larangan dari segi agama atau sains.

Namun, sebagian orang mempercayai semisal payung hitam yang terbuka di dalam rumah akan menarik roh halus. Dalam kepercayaan Melayu dan juga sebahagian masyarakat Cina, payung hitam dikaitkan dengan dunia ghaib.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (13/6/2025), Okezone telah merangkum kenapa tak boleh buka payung di dalam rumah, sebagai berikut.

1. Kepercayaan Tradisional / Mistik

Di banyak budaya, termasuk Melayu, membuka payung di dalam rumah dikaitkan dengan nasib buruk. Ada yang percaya ia boleh:

Mengundang roh atau makhluk halus.
Membawa sial atau malang kepada penghuni rumah.

Halaman:
1 2
      
