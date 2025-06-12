Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Melindungi Anak di Tengah Gempuran Media Sosial

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |05:36 WIB
Pentingnya Melindungi Anak di Tengah Gempuran Media Sosial
Pentingnya Melindungi Anak di Tengah Gempuran Media Sosial, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial saat ini bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan, tetapi remaja hingga anak-anak bisa mengakses platform online tersebut. Media sosial memang memiliki sejuta manfaat, terutama dalam mengakses pembelajaran yang serba digital. Namun, disinilah peran orangtua sangat dibutuhkan untuk memantau anak-anaknya, agar tidak mengganggu kesehatan mental mereka.

Media sosial jika digunakan dengan tidak tepat sangat mempengaruhi kesehatan mental pada anak-anak hingga remaja.

“Sebegitu beratnya pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Dengan adanya media sosial, bullying itu menjadi 24 jam,” ungkap dr Rizky Aniza Winanda SpKj selaku Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RS Hermina Jatinegara dalam wawancara kepada Okezone.

Ketika seorang anak diberi izin untuk bermain media sosial, maka harus memikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Orangtua perlu memantau dengan penuh aktivitas yang dilakukan oleh anak mereka karena ditakutkan sang anak terpapar dengan konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat, risiko terkena cyberbullying hingga kecanduan bermain media sosial. 

“Fondasinya harus dibangun dari rumah, jadi betul tuh kan sudah ada batas-batasan screen time, bagaimana cara mengawasi, sejauh mana kita terlibat dalam kehidupan anak-anak kita,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gadget sosial media Parenting
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189701/anak-WY5h_large.jpg
Tips Mengatasi Anak Tantrum karena Kecanduan Gadget Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189675/anak-hC9e_large.jpg
5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/629/3189470/egy-PW8q_large.jpg
Selamat! Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza Dikaruniai Putri Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3187933/bayi-6Zyd_large.jpg
Perbaiki Posisi Bayi yang Sungsang, Kartika Putri Rela Jari Kelingkingnya Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185349/parenting-OEBw_large.jpg
7 Tips Mendidik Anak yang Keras Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185282/bayi-H7Et_large.jpg
Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement