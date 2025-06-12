Fashion Simpel dan Stylish ala Nadhira Hill

JAKARTA - Aktris Nadhira Hill mengaku tidak memiliki pakem khusus dalam berbusana. Untuk kesehariannya, wanita kelahiran 23 Oktober 1996 itu memilih bergaya simpel namun stylish.

"Aku suka pake kaos yang bahannya tebel terus fit body, tapi nggak yang over sampe narik banget. Ketat yang pas aja," ujarnya dalam wawancara ekslusif dengan Okezone, Rabu 11 Juni 2025.

Selain itu, ia suka mengoleksi capsule wardrobe atau fashion minimalis yang terdiri dari beberapa pakaian yang dipadupadankan dan dapat menciptakan berbagai gaya atau style dalam berpakaian. Ketika mix and match outfit, Nadhira tidak ada pakem fashion yang ia kenakan sehari-hari.

"Karena aku ini moody banget anaknya, kadang-kadang bisa sangat cewe, kadang-kadang aku tomboy banget. Jadi tergantung mood saja," ujarnya

Untuk warna pakaian, Nadhira lebih menyukai warna monokrom terutama putih untuk kesehariannya.