HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak Guru Curhat Belum Nikah karena Lagi Nabung, Murid Malah Usul Pakai Uang Kas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |17:27 WIB
Momen Kocak Guru Curhat Belum Nikah karena Lagi Nabung, Murid Malah Usul Pakai Uang Kas
Momen Kocak Guru Curhat Belum Nikah karena Lagi Nabung, Murid Malah Usul Pakai Uang Kas, (Foto: instagram)
JAKARTA - Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh unggahan kocak yang memperlihatkan interaksi menggemaskan antara seorang guru dan murid-muridnya menjadi viral

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @rumpi_gosip, terlihat seorang guru laki-laki tengah bersantai bersama beberapa muridnya yang mengenakan seragam olahraga.

Momen kocak bermula salah satu murid bertanya dengan polos, “Pak, kok belum nikah?”. Pertanyaan itu pun dijawab sang guru dengan santai, “Masih nabung.”

Tak disangka, jawaban tersebut memicu reaksi tak terduga dari murid lainnya. Dengan penuh rasa solidaritas dan kepolosan khas anak-anak, ia langsung memberi saran, “Pakai uang kas kita aja, Pak.”

Sontak saja momen ini langsung viral dan menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang tertawa terpingkal-pingkal, namun tak sedikit pula yang mengapresiasi empati dan kepedulian sang murid terhadap gurunya, meski solusi yang ditawarkan jelas tidak masuk akal.

Dalam caption unggahan tersebut, admin akun @rumpi_gosip menuliskan, “Seperangkat alat sholat dibayar uang kas. Itulah solidaritas sesama pria, yang penting mereka memberi saran walau tak masuk logika.” Kalimat ini merangkum dengan sempurna betapa polos namun tulusnya niat sang murid.

Banyak komentar dari warganet yang merasa terhibur dengan aksi polos murid-murid tersebht. Beberapa bahkan menyebut bahwa ini adalah bentuk "Inisiatif level dewa" dari seorang bocah sekolah dasar. 

