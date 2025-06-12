Benarkah Minum Kopi Setiap Hari Bikin Awet Muda?

ADA kabar baik bagi para pecinta kopi. Penelitian terbaru yang dipresentasikan dalam konferensi Nutrition 2025 di Orlando, Florida mengungkap bahwa konsumsi kopi secara rutin dapat memperlama proses penuaan khususnya pada wanita.

Penelitian ini menyoroti dampak positif dari asupan kafein dan kopi berkafein terhadap risiko munculnya gangguan kesehatan serius, seperti penyakit kronis, masalah kognitif, serta penurunan fungsi fisik dan mental seiring bertambahnya usia.

Kopi dan Penuaan Sehat, Apa Hubungannya?

Penelitian ini menggunakan data dari Nurses’ Health Study, yang melibatkan lebih dari 47.000 partisipan perempuan dalam kurun waktu 30 tahun. Para peneliti menganalisis asupan kafein dari berbagai sumber seperti teh, kopi (baik berkafein maupun tanpa kafein), dan minuman ringan. Mereka kemudian menghubungkan data tersebut dengan kondisi kesehatan partisipan saat mereka memasuki usia 70 tahun ke atas.

Kriteria awet muda dalam studi ini cukup ketat. Seorang partisipan dikategorikan mengalami penuaan sehat jika berhasil hidup hingga usia lanjut tanpa mengalami 11 jenis penyakit kronis, tidak memiliki keterbatasan fisik, bebas dari masalah mental atau gangguan kognitif, serta tidak mengeluhkan masalah memori.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kopi berkafein dalam jumlah wajar dapat memperbesar kemungkinan wanita untuk menua dengan sehat. Setiap cangkir kopi tambahan dikaitkan dengan peningkatan sekitar 2% dalam kemungkinan mengalami penuaan sehat. Sementara itu, minuman bersoda seperti cola justru dikaitkan dengan penurunan peluang penuaan sehat hingga 20%.