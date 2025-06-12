Aksi Lucu Tukang Parkir Pesawat Ketika Pesawat Take Off, Ada yang Berjoget hingga Gambar Wajah

JAKARTA - Media sosial tengah diramaikan dengan beberapa video yang menunjukkan seorang petugas bandara melakukan hal-hal lucu ketika pesawat melakukan take off. Momen berharga ini ternyata selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika menaiki pesawat.

Tukang parkir pesawat atau disebut dengan marshaller biasanya bertugas mengatur dan memberikan sinyal kepada pilot untuk membantu pesawat terparkir atau melintas di jalur yang benar.

Ketika sedang berada di dalam cockpit pesawat, pilot tidak akan bisa melihat jalur perlintasan pesawat, sehingga pilot sangat membutuhkan juru parkir bandara. Marshaller akan memandu menggunakan alat khusus atau tangan untuk membantu pilot menangkap sinyal yang sedang diberikan.

Biasanya marshaller akan berdiri di tempat yang telah ditentukan oleh unit Apron Movement Control (AMC). Mereka biasanya akan standby disana 15 menit sebelum pesawat landing. Ternyata tugas dari marshaller tidak hanya mengatur dan berkoordinasi dengan pilot saja, tetapi beberapa bandara ada yang memberi servis atau hiburan kepada penumpang yang akan meninggalkan bandara tersebut, biasanya dilakukan oleh marshaller.

Biasanya juru bandara akan menunjukan gestur seperti melambaikan tangan, hormat, atau gerakan lucu saat pesawat akan take off, hal ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan keramahan terhadap penumpang serta awak pesawat.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh marshaller asal Papua ini, dalam postingan pengguna Tiktok @sumb_ari_sland, marshaller itu seperti melakukan gerakan sedang berjoget. Jogetan yang ia lakukan sangat menggambarkan salah satu tarian asal Papua, gerakan ini sebagai bentuk penghormatan kepada penumpang yang ingin meninggalkan bandara tersebut.

Banyak netizen yang salfok dengan gerakan dari marshaller itu, mereka ingin mencoba dan diajarkan tarian khas Papua tersebut.

“Susah pak diikutin tariannya, tutor dong, pengen bisa,” tulis @Gas**

Aksi marshaller lain juga direkam oleh pengguna Tiktok yang lain, @chickensatayyy, juru parkir bandara itu terlihat melambaikan tangan dan memberikan gestur penghormatan dengan melipat kedua tangannya serta menunduk.