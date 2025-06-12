Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Lucu Tukang Parkir Pesawat Ketika Pesawat Take Off, Ada yang Berjoget hingga Gambar Wajah

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |15:14 WIB
Aksi Lucu Tukang Parkir Pesawat Ketika Pesawat <i>Take Off</i>, Ada yang Berjoget hingga Gambar Wajah
Sederet Aksi Lucu Tukang Parkir Pesawat Ketika Pesawat Take Off. (Foto: Ist/Medsos)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial tengah diramaikan dengan beberapa video yang menunjukkan seorang petugas bandara melakukan hal-hal lucu ketika pesawat melakukan take off. Momen berharga ini ternyata selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika menaiki pesawat.

Tukang parkir pesawat atau disebut dengan marshaller biasanya bertugas mengatur dan memberikan sinyal kepada pilot untuk membantu pesawat terparkir atau melintas di jalur yang benar.

Ketika sedang berada di dalam cockpit pesawat, pilot tidak akan bisa melihat jalur perlintasan pesawat, sehingga pilot sangat membutuhkan juru parkir bandara. Marshaller akan memandu menggunakan alat khusus atau tangan untuk membantu pilot menangkap sinyal yang sedang diberikan.

Biasanya marshaller akan berdiri di tempat yang telah ditentukan oleh unit Apron Movement Control (AMC). Mereka biasanya akan standby disana 15 menit sebelum pesawat landing. Ternyata tugas dari marshaller tidak hanya mengatur dan berkoordinasi dengan pilot saja, tetapi beberapa bandara ada yang memberi servis atau hiburan kepada penumpang yang akan meninggalkan bandara tersebut, biasanya dilakukan oleh marshaller. 

Biasanya juru bandara akan menunjukan gestur seperti melambaikan tangan, hormat, atau gerakan lucu saat pesawat akan take off,  hal ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan keramahan terhadap penumpang serta awak pesawat.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh marshaller asal Papua ini, dalam postingan pengguna Tiktok @sumb_ari_sland, marshaller itu seperti melakukan gerakan sedang berjoget. Jogetan yang ia lakukan sangat menggambarkan salah satu tarian asal Papua, gerakan ini sebagai bentuk penghormatan kepada penumpang yang ingin meninggalkan bandara tersebut. 

Banyak netizen yang salfok dengan gerakan dari marshaller itu, mereka ingin mencoba dan diajarkan tarian khas Papua tersebut.

“Susah pak diikutin tariannya, tutor dong, pengen bisa,” tulis @Gas**

Aksi marshaller lain juga direkam oleh pengguna Tiktok yang lain, @chickensatayyy, juru parkir bandara itu terlihat melambaikan tangan dan memberikan gestur penghormatan dengan melipat kedua tangannya serta menunduk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561//viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement