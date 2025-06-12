Taman Langsat Dibuka 24 Jam Malah Jadi Tempat Mesum

VIRAL Taman Langsat menjadi tempat mesum pada malam hari. Taman Langsat adalah salah satu taman yang dibuka 24 jam oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Pemprov membuka taman kota selama 24 jam menuai sorotan. Alih-alih dimanfaatkan sebagai ruang publik yang positif, sejumlah taman justru digunakan untuk aktivitas tidak semestinya. Salah satu contohnya adalah Taman Langsat yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak diberlakukan kebijakan pembukaan taman 24 jam pada 16 Mei 2025 lalu, Taman Langsat seharusnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa diakses masyarakat untuk bersantai, berolahraga, atau berekspresi dalam kegiatan seni budaya. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan realita berbeda, terutama di malam hari.

Meski taman ini dibuka sepanjang hari, suasananya terlihat sepi dan minim pengunjung di malam hari. Justru, beberapa pasangan muda-mudi terlihat memanfaatkan situasi lengang tersebut untuk bermesraan di sudut-sudut taman yang gelap karena kurangnya penerangan.

Tak sedikit dari mereka yang tertangkap kamera tengah berpelukan hingga melakukan tindakan mesra di area taman. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan fasilitas publik yang seharusnya mendukung kegiatan positif masyarakat.