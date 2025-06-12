Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Taman Langsat Dibuka 24 Jam Malah Jadi Tempat Mesum

Clarisa Adiana , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |13:53 WIB
Taman Langsat Dibuka 24 Jam Malah Jadi Tempat Mesum
Taman Langsat Dibuka 24 Jam Malah Jadi Tempat Mesum (Foto: Okezone)
A
A
A

VIRAL Taman Langsat menjadi tempat mesum pada malam hari. Taman Langsat adalah salah satu taman yang dibuka 24 jam oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Pemprov membuka taman kota selama 24 jam menuai sorotan. Alih-alih dimanfaatkan sebagai ruang publik yang positif, sejumlah taman justru digunakan untuk aktivitas tidak semestinya. Salah satu contohnya adalah Taman Langsat yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Taman Langsat Jakarta

Sejak diberlakukan kebijakan pembukaan taman 24 jam pada 16 Mei 2025 lalu, Taman Langsat seharusnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa diakses masyarakat untuk bersantai, berolahraga, atau berekspresi dalam kegiatan seni budaya. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan realita berbeda, terutama di malam hari.

Meski taman ini dibuka sepanjang hari, suasananya terlihat sepi dan minim pengunjung di malam hari. Justru, beberapa pasangan muda-mudi terlihat memanfaatkan situasi lengang tersebut untuk bermesraan di sudut-sudut taman yang gelap karena kurangnya penerangan.

Tak sedikit dari mereka yang tertangkap kamera tengah berpelukan hingga melakukan tindakan mesra di area taman. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan fasilitas publik yang seharusnya mendukung kegiatan positif masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement