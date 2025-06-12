Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayah Farel Prayoga Kecanduan Judol, Apakah Bisa Sembuh?

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |12:25 WIB
Ayah Farel Prayoga Kecanduan Judol, Apakah Bisa Sembuh?
Ayah Farel Prayoga Ditangkap Polisi Imbas Kecanduan Judol, Apakah Bisa Sembuh? (Foto: Okezone)
A
A
A

AYAH Farel Prayoga, Joko Suyoto ditangkap polisi karena terlibat praktik judi online (judol). Joko Suyoto diamankan setelah polisi membidik aktivitas perjudian online di wilayah Kecamatan Srono. Saat dilakukan pendalaman, aparat menemukan bukti kuat yang mengarah kepada Joko.

Lantas apakah kecanduan judi online itu bisa disembuhkan?

Psikolog Anisa Rahmita membagikan pendapat tentang seberapa pentingnya kesadaran pribadi dalam proses penyembuhan dari kecanduan judol.

Judi online. (Foto: Okezone)

"Kalau judi online itu berkaitannya dengan adiksi atau ketergantungan, di mana seseorang sudah tidak bisa mengontrol perilakunya," jelas Anisa dalam akun TikTok-nya @anisarahmita, Kamis (12/6/2025).

Anisa menyatakan bahwa, kecanduan judol bisa disembuhkan jika orang yang kecanduan memiliki keinginan untuk pulih.

“Namanya adiksi, pemulihan terbaik adalah ketika orang tersebut memang ingin pulih. Usaha dari dalam diri itu yang paling penting,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146941/ayah_farel_prayoga_kecanduan_judi_online_mengapa_itu_bisa_terjadi-xMSK_large.jpg
Ayah Farel Prayoga Kecanduan Judi Online, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/612/3146619/ayah_farel-OvQH_large.jpg
Ayah Farel Prayoga Kecanduan Judi Online, Psikiater Ungkap Bahaya Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/612/3145589/judi_online-ax9y_large.JPG
Bahaya Judi Online Setara dengan Narkoba, Picu Gangguan Mental Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144957/judi_online-p84m_large.jpg
Kecanduan Judi Slot, Hati-Hati Kena Gangguan Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084109/special_report_waspada_candu_judi_online-IviC_large.jpg
SPECIAL REPORT: Waspada Candu Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189495//muhammad_rizqi_maulana-vsS3_large.jpg
2 Emas Tambahan dari Judo! Indonesia Capai 17 Medali Emas di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement