Ayah Farel Prayoga Kecanduan Judol, Apakah Bisa Sembuh?

Ayah Farel Prayoga Ditangkap Polisi Imbas Kecanduan Judol, Apakah Bisa Sembuh? (Foto: Okezone)

AYAH Farel Prayoga, Joko Suyoto ditangkap polisi karena terlibat praktik judi online (judol). Joko Suyoto diamankan setelah polisi membidik aktivitas perjudian online di wilayah Kecamatan Srono. Saat dilakukan pendalaman, aparat menemukan bukti kuat yang mengarah kepada Joko.

Lantas apakah kecanduan judi online itu bisa disembuhkan?

Psikolog Anisa Rahmita membagikan pendapat tentang seberapa pentingnya kesadaran pribadi dalam proses penyembuhan dari kecanduan judol.

"Kalau judi online itu berkaitannya dengan adiksi atau ketergantungan, di mana seseorang sudah tidak bisa mengontrol perilakunya," jelas Anisa dalam akun TikTok-nya @anisarahmita, Kamis (12/6/2025).

Anisa menyatakan bahwa, kecanduan judol bisa disembuhkan jika orang yang kecanduan memiliki keinginan untuk pulih.

“Namanya adiksi, pemulihan terbaik adalah ketika orang tersebut memang ingin pulih. Usaha dari dalam diri itu yang paling penting,” katanya.