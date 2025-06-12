5 Potret Prewedding Alyssa Daguise dan Al Ghazali dengan Konsep Hitam Putih, Maia Estianty: So Sweet

JAKARTA - Alyssa Daguise dan Al Ghazali baru-baru ini membagikan momen prewedding yang penuh kehangatan dan kemesraan melalui akun media sosial pribadi mereka.

Dalam potret yang diunggah Alyssa pada Selasa (11/6), pasangan ini tampil begitu menawan dengan nuansa elegan nan romantis.

Yang lebih membuat publik antusias, pasangan ini disebut akan melangsungkan pernikahan pada 16 Juni 2025 mendatang. Tanggal istimewa itu kini dinanti-nanti para penggemar dan kerabat dekat keduanya.

“The countdown to forever begins now,” tulis Alyssa dalam caption unggahannya. Sebuah kalimat yang membuat siapa pun ikut tersenyum menyambut kisah cinta mereka yang sebentar lagi akan memasuki babak baru.

Berikut ini lima potret prewedding Alyssa dan Al yang sukses bikin warganet ikut merasakan cinta mereka, dilansir dari akun Instagram @alyssadaguise, Kamis (12/6/2025).

1. Tatapan Penuh Arti

Dalam salah satu potret yang diunggah Alyssa, keduanya tampak saling bertatapan mesra.

Alyssa mengenakan gaun putih klasik rancangan Pamela Usanto, sementara Al tampil gagah dengan setelan jas hitam dari Wong Hang Tailor.

Tatapan keduanya seolah menceritakan kisah cinta yang telah terjalin sejak lama dan kini siap menuju pelaminan.

2. Nuansa Elegan dalam Balutan Hitam-Putih

Dengan latar belakang hitam sederhana, fokus sepenuhnya tertuju pada pasangan ini. Pilihan busana dan pengaturan lighting yang apik dari fotografer Reynard Karman membuat potret ini terasa mewah namun tetap intim.

Makeup flawless dari Bennu Sorumba dan tatanan rambut dari Ichanaa Hair mempermanis penampilan Alyssa.

3. Detail yang Menawan

Perhiasan dari Cartier yang dikenakan Alyssa menambah kesan mewah namun tidak berlebihan.

Gaun bertali panjang yang mengalir juga menciptakan kesan anggun dan romantis, seolah menggambarkan perjalanan cinta yang penuh kelembutan.