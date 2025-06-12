Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral di Medsos Istilah Flamingo Era, Apa Artinya?

Clarisa Adiana , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |09:59 WIB
Viral di Medsos Istilah Flamingo Era, Apa Artinya?
Viral di Medsos Istilah Flamingo Era, Apa Artinya? (Foto: Instagram)
A
A
A

VIRAL istilah flamingo era yang diunggah akun @aggeeemmmm di media sosial TikTok. Video tersebut menampilkan transformasi tiga wanita dari tahun 2020 dan 2025 yang menggambarkan perjuangan dan pemulihan diri mereka setelah melewati masa yang disebut sebagai “Flamingo Era”.

Apa Itu Flamingo Era?

“Flamingo Era” menggambarkan masa dalam kehidupan seorang ibu di mana ia mengalami transformasi signifikan, baik secara tubuh maupun emosional, saat menjalani peran sebagai perawat anak. Dalam caption videonya, sang kreator menjelaskan bahwa flamingo kehilangan warna merah mudanya saat sedang membesarkan anak.

Flamingo 1

Hal ini terjadi karena induk flamingo mengalihkan seluruh energinya untuk menyusui dan merawat anaknya. Tubuhnya bahkan bisa berubah menjadi putih atau abu-abu karena kekurangan nutrisi untuk diri sendiri.

Akan tetapi, sejalan dengan waktu dan ketika anak sudah bisa lebih mandiri, warna mencolok flamingo secara perlahan akan muncul kembali.

 “Saat kamu merasa kehilangan dirimu dalam proses menjadi ibu, percayalah kamu akan menemukannya kembali di waktu yang tepat,” tulis caption tersebut dengan penuh haru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement