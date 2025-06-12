Viral di Medsos Istilah Flamingo Era, Apa Artinya?

VIRAL istilah flamingo era yang diunggah akun @aggeeemmmm di media sosial TikTok. Video tersebut menampilkan transformasi tiga wanita dari tahun 2020 dan 2025 yang menggambarkan perjuangan dan pemulihan diri mereka setelah melewati masa yang disebut sebagai “Flamingo Era”.

Apa Itu Flamingo Era?

“Flamingo Era” menggambarkan masa dalam kehidupan seorang ibu di mana ia mengalami transformasi signifikan, baik secara tubuh maupun emosional, saat menjalani peran sebagai perawat anak. Dalam caption videonya, sang kreator menjelaskan bahwa flamingo kehilangan warna merah mudanya saat sedang membesarkan anak.

Hal ini terjadi karena induk flamingo mengalihkan seluruh energinya untuk menyusui dan merawat anaknya. Tubuhnya bahkan bisa berubah menjadi putih atau abu-abu karena kekurangan nutrisi untuk diri sendiri.

Akan tetapi, sejalan dengan waktu dan ketika anak sudah bisa lebih mandiri, warna mencolok flamingo secara perlahan akan muncul kembali.

“Saat kamu merasa kehilangan dirimu dalam proses menjadi ibu, percayalah kamu akan menemukannya kembali di waktu yang tepat,” tulis caption tersebut dengan penuh haru.