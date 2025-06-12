Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Namjoon BTS Ternyata Tau Tung Tung Sahur Bikin Netizen Kaget

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |07:50 WIB
Heboh Namjoon BTS Ternyata Tau Tung Tung Sahur Bikin Netizen Kaget
Heboh Namjoon BTS Ternyata Tau Tung Tung Sahur Bikin Netizen Kaget (Foto: Youtube)
TAK disangka Namjon alias RM BTS ternyata tahu tren anomali “Tung tung tung sahur”. Hal ini diungkapkan Namjoon usai selesai menjalani wajib militer sejak Desember 2023 hingga Juni 2025. Para ARMY pun ngakak dan tak menyangka kalau Namjoon tahu tentang tren anomali ini.

Selasa 11 Juni 2025, Namjoon dan Taehyung baru saja selesai menjalani wajib militer atau wamil. Para ARMY antusias dan bahagia menyambut kepulangan mereka.

Tung Tung Sahur

Terlihat banyak ARMY yang menonton siaran langsung mereka di Weverse. Selama siaran langsung mereka berbagi banyak cerita selama wamil dengan ARMY dan ada satu hal yang membuat penggemarnya kaget sekaligus ngakak.

Tak disangka Namjoon tau tren anomali "Tung tung tung sahur" yang viral belakangan ini. Ternyata ia tau tren ini dari salah satu rekannya saat wamil.

"Saya berada di tempat tidur di sekolah lama, jadi kami selalu tidur bersama dalam situasi yang sama. Kita cari tau apa yang populer? Anak-anak mengirimi ku sesuatu setiap hari. Hyung aku sudah bilang padamu orang italia itu, tung tung tung sahur," ujarnya

 

