Menjelajahi Hutan Boranup dengan Quad Bike, Wisata Menegangkan yang Tetap Ramah Anak

PERTH - Berwisata menggunakan quad bike ditempat terbuka mungkin sudah biasa. Namun, menunggangi motor roda empat elektrik itu untuk menyusuri hutan mungkin masih belum banyak yang tahu.

Di Margaret River, Western Australia ada wisata menunggangi quad bike sambil menyusuri hutan Boranup dan Taman Nasional Leeuwin Naturaliste.

EcoAdventure menawarkan paket wisata menunggangi quad bike menyusuri hutan, dengan tiga titik pemberhentian untuk spot foto.

Meski menegangkan, wisata ini ternyata ramah anak. Walaupun menyusuri hutan, namun medan yang terjal di desain sedemikian rupa agar tidak terlalu curam.

Penjelasan dari tourguide tentang hutan hujan Boranup, spot foto dan gua purbakala suku Wadandi menjadi hal yang paling berkesan dalam wisata ini.

Banyak wisatawan yang terkesan dengan petualangan ini. Banyak pula yang datang membawa anak sebagai sarana edukasi, karena terdapat penjelasan soal suku asli setempat dan hutan hujan yang tak bisa didapatkan di sekolah.

(Khafid Mardiyansyah)