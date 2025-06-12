Mammoth Cave, Wisata Susur Gua yang Bahkan Bisa Diakses Penyandang Disabilitas

PERTH - Wisata Susur Gua menjadi salah satu primadona di Margaret River, Western Australia. Gua hasil galian suku Wadandi itu kini disulap menjadi destinasi wisata unggulan.

Salah satunya adalah Gua Mammoth. Gua yang dahulu sempat jadi tempat berlindung binatang purbakala, sehingga banyak ditemukan fosil binatang asli Australia.

Gua Mammoth adalah gua yang paling mudah diakses dari semua gua di Margaret River, dengan ruang pertama bahkan dapat diakses dengan kursi roda.

Gua ini adalah gua yang dapat dijelajahi seorang diri, di mana pengunjung dapat menjelajah sambil mendengarkan 'tur audio' yang informatif melalui pemutar MP3 dan headset yang disediakan.