Pemprov DKI Gelar Jakarta Future Festival 2025 di TIM: Gratis!

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan menggelar Jakarta Future Festival (JFF) 2025: Collaborate to Elevate! pada 13–15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat. Diketahui acara ini gratis dan terbuka untuk umum pendaftaran dapat dilakukan melalui laman jakartafuturefestival.com.



Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda DKI Jakarta, Arimbi Putik Apsari menjelaskan festival ini menjadi wadah terbuka bagi masyarakat—khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha—untuk terlibat aktif dalam merumuskan arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.



“Pengunjung bisa mengenal lebih jauh dokumen perencanaan Jakarta menuju kota global dengan target masuk peringkat Top 50 pada 2030 dan Top 20 pada 2045,” ucap Arimbi dalam jumpa pers di Ruang Pola Grha Ali Sadikin Balai Kota Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

Arimbi menambahkan tak sekedar forum diseminasi rencana pembangunan, JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.



Beragam program interaktif akan disuguhkan, seperti Talks & Discussions, Idea Exhibition, Entertainment Showcase, Creative Market, Creative Installation, dan Community Activation. Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan seni dari berbagai musisi dan seniman ternama.



“Tentu akan ada seni kontemporer, musik, nyanyian dari artis-artis populer, aktivasi komunitas, hingga ide-ide brilian yang akan diwujudkan di kota tercinta,” ujarnya.

Sementara itu, Deputy Director Karsa City Lab, William Reynold menyebut JFF 2025 hadir sebagai respons atas tiga momentum strategis: pertama, penyusunan RPJMD Jakarta 2025–2030; kedua, Jakarta menuju usia ke-500 tahun, dan ketiga, penyusunan rencana Jakarta sebagai salah satu dari 20 Global Cities dunia.