HOME WOMEN TRAVEL

Muse dan Foo Fighters Bakal Manggung di Jakarta, Wisata Musik Indonesia Menggeliat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |22:25 WIB
Muse dan Foo Fighters Bakal Manggung di Jakarta, Wisata Musik Indonesia Menggeliat
Muse di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Ravel Entertainment sebagai promotor telah mengumumkan jadwal konser Foo Fighter dan Muse di Indonesia. Kedua band legendaris itu dipastikan bakal tampil di Jakarta, pada September mendatang, dan hanya terpaut dua pekan.

Seperti diketahui, Ravel Entertainment lebih dulu mengumumkan jadwal konser Foo Fighter, pada 2 Oktober 2025. Terbaru, mereka mengumumkan bahwa Muse akan tampil di Jakarta, pada 19 September 2025.

Berbeda dua pekan, Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment mengaku tak khawatir dengan penonton yang akan memadati venue di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara. Sebab, masing-masing memiliki basis penggemar di Indonesia.

"Menurut saya sih 2 minggu jaraknya cukup jauh ya. Untuk membuat konser, apalagi venue-nya sama. Jadi sebenernya lebih gampang buat saya untuk handle semua produksinya. Jadi saya rasa nggak akan ada bedanya," kata Ravel di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ravel mengungkapkan bahwa pihaknya sudah paham betul dengan kondisi venue Pantai Carnaval Ancol. Sehingga perubahan dari satu konser ke konser lainnya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

"Satu sama lain saling punya ciri masing-masing. Muse dengan panggungnya, Foo Fighter dengan panggungnya. Dan saya rasa penonton juga akan memilih yang mana aja dia suka untuk nonton. Jadi kita juga nggak memaksakan. Yang penting kita mencoba memberikan yang terbaik buat semua fans-fans di Indonesia," ujarnya.

Soal harga tiket, baik konser Muse dan Foo Fighter memiliki banderol yang sama, yakni mulai Rp1,7 juta untuk kategori 3, hingga Rp2,8 juta untuk kategori 1.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Musik Muse Foo Fighters
