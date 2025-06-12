Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menjajal Festival Gebrak Ngadu Bedug Bersama Adhe Tora di Banten

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |13:40 WIB
Menjajal Festival Gebrak Ngadu Bedug Bersama Adhe Tora di Banten
Menjajal Festival Gebrak Ngadu Bedug Bersama Adhe Tora di Banten. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Anda suka menonton konten wisata, tapi bosan dengan gaya yang itu-itu saja? Saatnya, Anda berkenalan dengan Adhe Tora yang menyuguhkan konten wisata dan gaya hidup berbeda.

Lewat channel YouTube @AdheToraTV, dia tak sekadar mengunjungi tempat wisata, namun juga menyentuh sisi budaya, kuliner, hingga kehidupan sosial di setiap sudut Indonesia.

Dalam konten terbarunya, Adhe Tora terlihat menghadiri Festival Gebrak Ngadu Bedug di Pandeglang, Banten. Acara budaya ini tak hanya unik tapi juga penuh warna.

Berlangsung sepanjang 7–9 Juni 2025, Adhe hadir di tengah-tengah keramaian Alun-alun Pandeglang, membuka konten dengan menampilkan hasil bumi Karang Taruna dan parade kampung yang meriah. 

Yang bikin beda, kali ini Adhe menyisipkan konsep ASMR Event yang menghadirkan suara riuh festival tersebut. Suara bedug bertalu-talu, sorakan warga, hingga tapak kaki di jalanan semuanya terekam jelas.

Halaman:
1 2
      
