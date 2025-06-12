Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Syarat Penting Konsumsi Kopi bagi Para Penderita Gerd, Nomor 3 Paling Penting!

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |20:39 WIB
4 Syarat Penting Konsumsi Kopi bagi Para Penderita Gerd, Nomor 3 Paling Penting!
4 Syarat Penting Konsumsi Kopi bagi Para Penderita Gerd, Nomor 3 Paling Penting! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi kamu para penderita Gerd atau asam lambung namun tidak bisa lepas dari kopi, tak perlu khawatir karena kamu masih bisa minum kopi asalkan memperhatikan empat syarat penting berikut ini.

Minum kopi sudah menjadi salah satu kebiasaan publik, biasanya mereka minum kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk dan meningkatkan fokus agar dapat menjalani hari dengan produktif. Oleh karena itu, kebanyakan orang termasuk para penderita Gastroesophageal Reflux Disease (gerd) atau asam lambung tidak bisa sehari tanpa minum kopi.

Bagi para penderita gerd, ketika minum kopi disarankan untuk stop atau mengurangi konsumsi kopi karena kopi mengandung kafein dan tingkat keasamannya tinggi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya gerd.

Selain itu, para penderita gerd masih bisa minum kopi asalkan harus memperhatikan jenis dan cara meminum kopi serta empat syarat penting berikut ini. Dilansir dari unggahan Instagram @cecephermawann, Kamis (12/6/2025).

1. Pilih Jenis Kopi yang Tepat

Pilih dengan tepat jenis kopi yang akan dikonsumsi karena ada kopi yang kandungan kafein dan tingkat keasamannya tinggi, salah satunya arabica yang dapat memicu gerd. Berikut beberapa pilihan jenis kopi yang dapat dikonsumsi bagi para penderita gerd. Dilansir dari Cleveland Clinic.

Dark Roast

Jenis kopi ini tingkat keasamannya rendah dan mengandung lebih sedikit senyawa kimia karena proses sangrainya paling lama hingga warnya menjadi lebih gelap.
 

Espresso Beans

Pembuatan espresso beans menggunakan biji kopi dark roast yang kandungan kafein dan tingkat keasamannya rendah. Espresso beans ini aman untuk penderita gerd karena proses penyeduhannya singkat dan hal ini juga dapat mengurangi tingkat keasaman pada kopi yang akan dikonsumsi tersebut.


Cold Brew

Kopi yang rasanya pahit ini dihasilkan dari proses perendaman kopi bubuk dengan air dingin atau air bersuhu ruang selama 12-24 jam. Oleh karena itu, tingkat keasaman pada kopi lebih sedikit dan aman untuk dikonsumsi para penderita gerd.

 

