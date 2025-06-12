Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Waspada! Moms Sarapan dengan Sereal Ternyata Bisa Menyebabkan Diabetes Anak

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |19:36 WIB
Waspada! Moms Sarapan dengan Sereal Ternyata Bisa Menyebabkan Diabetes Anak
Waspada! Moms Sarapan dengan Sereal Ternyata Bisa Menyebabkan Diabetes Anak (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sarapan sangat diperlukan untuk stamina tubuh kita, terutama pada anak-anak. Biasanya, mereka akan sarapan dengan roti, susu, telur, hingga sereal. Namun tahukah moms, kalau sereal termasuk makanan tidak sehat bagi kesehatan anak-anak? Yuk kita simak penjelasanya.

Sereal merupakan makanan yang biasanya dimakan di pagi hari, makanan ini terbuat dari biji-bijian seperti oat, gandum, jagung, beras yang kandungan didalamnya tinggi akan karbohidrat. Sereal memang menjadi pilihan yang praktis para moms karena penyajianya mudah dan cepat.

Berdasarkan penelitian terbaru, ternyata mereka menemukan adanya peningkatan yang signifikan pada produk sereal mulai dari lemak, sodium dan gula. Bahkan, kandungan protein dan seratnya justru malah menurun.

Menurut beberapa penelitian lainnya juga menemukan bahwa makanan anak sudah banyak yang tidak memenuhi standar WHO. Sehingga sarapan sehat ini sekarang sudah termasuk kedalam jenis makanan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh si kecil karena ditakutkan dapat menyebabkan diabetes, obesitas, hingga penyakit kronis lainnya.

Namun, moms tak perlu khawatir memikirkan sarapan untuk si kecil. Moms bisa membuat sarapan lebih ideal dan sehat misalnya menggantinya dengan aneka olahan gandum, madu, buah-buahan, telur, yogurt, susu atau bisa membuat smoothie dengan buah segar yang dicampur dengan susu.

Jika moms ingin memberi sereal pada si kecil, sebelum memutuskan untuk membeli bisa memperhatikan kandungan-kandungan di dalamnya. Kandungan gula yang disarankan, yaitu tidak lebih 9 gram per saji, pilihlah sereal tanpa pewarna makanan atau pemanis. Pertimbangkan juga apakah sereal tersebut memang berasal dari biji-bijian untuh dan tentunya rendah kalori.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Telusuri berita women lainnya
