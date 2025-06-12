Makanan Apa yang Baik untuk Bumil di Trimester Ketiga Kehamilan?

(Foto: Freepik)

PADA masa kehamilan, wajar apabila ibu mengalami perubahan pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Kebanyakan ibu hamil sulit mengatur pola makan dan jenis makanan pada trimester pertama dan kedua.

Namun jangan khawatir, bumil masih bisa mengubah pola makan dan jenis makanan sehat pada trimester ketiga kehamilan.

Sebuah publikasi penelitian dari Cell mengungkap bahwa makanan yang konsumsi bumil dapat mempengaruhi kesehatan bayi sejak dalam kandungan. Sering mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar lemak tinggi dapat meningkatkan risiko obesitas dan kondisi kesehatan kronis pada kandungan.

”Trimester ketiga adalah waktu yang sangat penting dalam perkembangan metabolisme bayi, saat itulah otak mengembangkan koneksi yang terkait dengan proses metabolisme," kata Profesor di Fakultas Kedokteran Yale University, Tamas Horvath, Ph.D dilansir dari parents, Kamis (12/6/2025).

Studi Nutrients mengungkap bahwa makanan yang anda konsumsi selama kehamilan pada masa trimester ketiga kehamilan, dapat berdampak besar pada perkembangan bayi dari dalam kandungan maupun setelah masa kanak-kanak.

Pola makan yang tidak sehat, seperti rendahnya buah, serat, dan sayuran serta tingginya lemak jenuh dan makanan olahan, mengakibatkan peningkatan risiko komplikasi pada bayi.

Lalu makanan apa yang baik untuk masa trimester ketiga kehamilan?

Studi dari American Journal of Obstetrics and Gynecology, nutrisi pada ibu selama masa kehamilan memiliki dampak yang besar terhadap anak seumur hidupnya.

Peneliti pada studi tersebut menyatakan, melakukan diet pada makanan yang bernutrisi dapat menggantikan makanan yang berkualitas buruk. Makanan nutrisi tersebut termasuk buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, lemak sehat dengan asam lemak omega-3 yang meliputi kacang-kacangan dan biji-bijian, dan ikan.