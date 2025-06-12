Resep Pecel Jawa Timur Simpel, Masuk 10 Besar Salad Terbaik Dunia Versi TasteAtlas

JAKARTA - Baru-baru ini, platform gastronomi global TasteAtlas merilis daftar “Top 100 Salads in the World” per 15 Mei 2025. Menariknya, pecel, salad khas Jawa Timur secara keseluruhan, berhasil masuk top 10 terbaik dunia, tepatnya di urutan ke-8.

Dalam daftar 10 besar tersebut, Pecel berada di antara sederet salad internasional kelas dunia seperti Dakos (Yunani), Horiatiki (Yunani), Houria (Tunisia), Insalata Caprese (Italia), dan Fattoush (Lebanon)

Pecel merupakan hidangan khas Jawa Timur yang terdiri dari beragam sayuran rebus seperti bayam, kecambah, kacang panjang, dan daun kenikir, yang kemudian disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan sedikit pedas.

Biasanya disajikan bersama karbohidrat seperti nasi, lontong, atau ketupat, dan ditemani lauk pendamping seperti tempe goreng atau rempeyek.

Kacang tanah sangrai yang diulek bersama cabai, bawang putih, gula merah, dan asam jawa menghasilkan saus kacang yang kaya cita rasa, manis, gurih, pedas, dan asam berpadu dalam harmoni yang memikat.

Menurut TasteAtlas, penilaian dilakukan berdasarkan ulasan pengguna global yang memberikan suara dan rating terhadap berbagai salad di dunia. Pecel mencuri perhatian berkat rasanya yang otentik, penggunaan bahan segar, serta nilai budaya yang kuat.

Nah, berikut resep Pecel Khas Jawa Timur simpel yang bisa kamu coba buat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan :

150g Kacang tanah (goreng)

3 siung bawang putih

3 buah Cabai rawit

50 g Gula merah

3 cm Kencur

2 sdm Air asam jawa

3 lembar Daun jeruk

1 sdt penyedap Rasa Ayam