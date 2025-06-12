Good Day Latte Gandeng BABYMONSTER sebagai Brand Ambassador K-Pop Perdana, Rilis Dua Varian Baru

JAKARTA - Merek kopi instan terkemuka Indonesia, Kopi Good Day, secara resmi mengumumkan kolaborasi terbarunya dengan girl group K-Pop kenamaan asal Korea Selatan, BABYMONSTER.

Grup vokal ini ditunjuk sebagai Brand Ambassador K-Pop pertama untuk lini produk Good Day Latte. Kolaborasi ini menyatukan dua entitas yang memiliki semangat serupa: berjiwa muda, penuh energi, dan kaya akan cita rasa.

Baik BABYMONSTER maupun Kopi Good Day merepresentasikan keberagaman dan kepercayaan diri dalam berekspresi, menjadikan kerja sama ini terasa alami dan penuh makna. Hal ini juga menandai pencapaian regional karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menggaet BABYMONSTER sebagai Brand Ambassador merek lokal, menunjukkan komitmen Kopi Good Day untuk terus dekat dengan budaya dan selera anak muda di Indonesia.

Dalam rangka kolaborasi ini, Kopi Good Day turut meluncurkan dua varian baru dari lini produk Good Day Latte: Good Day Latte Original yang menawarkan latte dengan rasa rich dan smooth, serta Good Day Latte Butterscotch yang memadukan rasa manis dan creamy dengan sentuhan butterscotch unik. Keduanya dapat dinikmati hangat dengan prefer ganti ke word foam lembut dan creamy, memberikan rasa nyaman yang pas sebagai penyemangat sepanjang hari.

Group Brand Manager Kopi Good Day, Linda Wijaya menyatakan, "Kolaborasi dengan BABYMONSTER adalah langkah strategis kami untuk mendekatkan Good Day Latte dengan generasi muda Indonesia yang dinamis dan ekspresif. Energi positif dan semangat eksploratif BABYMONSTER sangat selaras dengan nilai-nilai Good Day."