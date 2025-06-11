5 Tips Buat Bayi Tertidur Nyenyak, Nomor 3 Penting Banget

JAKARTA - Tidur sangat dibutuhkan oleh bayi karena mempengaruhi perkembangan fisik dan emosionalnya. Oleh karena itu, bayi harus mendapatkan waktu tidur yang cukup.

Seringkali bayi susah tidur nyenyak dan membuat para orangtua harus bergadang semalaman. Hal ini terjadi karena bayi mudah terganggu dengan suara-suara di sekitarnya sehingga membuatnya terbangun.

Untuk para orangtua, ada beberapa tips yang ampuh untuk membuat bayi dapat tertdur nyenyak. Berikut tipsnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan unggahan tiktok @drdedespa, dikutip Selasa (10/6/2025).

1. Lakukan Rutinitas

Lakukan rutinitas pada umumnya, seperti saat pagi hari mandikan dan beri bayi sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, mengobrol dan makan siang.

Setelah itu, sebelum ia tidur beri ia makan malam 2-3 jam sebelum waktu tidurnya kemudian mandikan ia dan kenakan pakaian tidur yang nyaman. Setelah semua itu selesai, baru menidurkannya. Tindakan ini perlu dilakukan karena bayi belum mengetahui waktu siang dan malam.

2. Ruangan dan Pakaian Nyaman

Baju dan ruangan tidur bayi harus dipastikan nyaman. Gunakanlah pakaian yang menyerap keringat. Selain itu, pastikan ruangan atau kamar tidur bayi dalam suhu yang tidak membuatnya kepanasan dan kedinginan serta pastikan ruangan tenang agar ia bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak.

3. Matikan Lampu

Pastikan lampu kamarnya dalam keadaan redup dan tidak terlalu terang. Lampu dapat jadi penyebab bayi tidak dapat tidur dengan nyenyak.

“Saya tidak akan menidurkan anak saya dalam keadaan terang benderang seperti ini. Saya akan redupkan lampunya, nyalakan lampu tidur itu pun dengan kualitas cahaya yang redup. Jangan pasang lampu LED, neon, warna-warni itu nggak akan bikin anaknya tidur lebih cepat,” ujar dr. Dwi Dharma Kayika, Sp.A seorang Dokter Spesialis Anak dalam postingan video tersebut.