5 Potret Cantik Alami Asmirandah, Tetap Cantik Tanpa Makeup

JAKARTA - Aktris Asmirandah kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu lantaran penampilannya di sebuah acara publik dikomentari miring oleh segelintir netizen yang menyebut wajahnya tampak lebih tua.

Meski begitu, ibu dengan satu orang putri ini membuktikan bahwa kecantikan sejatinya tak melulu soal riasan tebal atau penampilan sempurna.

Lewat beberapa unggahan di Instagram, Asmirandah justru menunjukkan sisi natural dan keibuan yang memikat.

Berikut lima potret Asmirandah yang membuktikan bahwa ia tetap memesona dan awet muda, bahkan setelah menjalani peran sebagai ibu dari dua anak, dilansir dari akun Instagramnya, @asmirandah89, Rabu (11/6/2025).

1. Tanpa Makeup, Tetap Glowing

Dalam salah satu unggahan selfie tanpa riasan, Asmirandah tampak percaya diri dengan wajah polosnya. Meski tanpa makeup, kulitnya tetap terlihat cerah dan sehat, menandakan gaya hidup sehat yang ia jalani.



2. Gaya Stylish yang Chic

Asmirandah tampil simpel dengan atasan denim yang dipadukan dengan rok kulit, namun tetap terlihat stylish. Rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai menambah kesan fresh dan muda, cocok dengan kepribadiannya yang hangat.



3. Mom Time Bersama sang putri

Momen kebersamaan Asmirandah dengan sang putri tak hanya menunjukkan sisi keibuan, tapi juga aura bahagia yang membuatnya terlihat makin awet muda. Senyumnya saat bermain bersama sang putri jadi daya tarik tersendiri.