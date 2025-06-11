Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |18:36 WIB
Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya
Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Seorang calon ayah yang juga seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), rela melakukan berbagai pekerjaan setelah selesai dinas untuk mengumpulkan biaya kelahiran anaknya menjadi viral.

Dilansir dari salah satu akun gosip, Rabu (11/6/2025), pria ini rela melakukan berbagai pekerjaan setiap harinya agar biaya untuk menyambut kehadiran buah hatinya tercukupi.

Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya
Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya

Ketika hari senin sampai jumat, ia memulai harinya dinas sebagai TNI. Pada malam hari, ia bekerja sebagai ojek online.

Sedangkan ketika hari libur, ia mengawali harinya bekerja sebagai juru parkir yang menjaga kendaraan milik orang lain. Sedangkan di sore hari, ia bekerja sebagai ojek online yang mengantar penumpang dan pengantar makanan saat malam hari.

“Sehat-sehat terus ya nak di perut Ibu, ayah akan selalu berdoa dan bekerja keras untuk kehadiran kamu nanti,” tulisnya dalam postingan tersebut

Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya
Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement