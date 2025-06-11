Viral! Calon Ayah yang Rela Kerja Apa Saja Demi Kumpulkan Biaya Kelahiran Anaknya

JAKARTA - Seorang calon ayah yang juga seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), rela melakukan berbagai pekerjaan setelah selesai dinas untuk mengumpulkan biaya kelahiran anaknya menjadi viral.

Dilansir dari salah satu akun gosip, Rabu (11/6/2025), pria ini rela melakukan berbagai pekerjaan setiap harinya agar biaya untuk menyambut kehadiran buah hatinya tercukupi.

Ketika hari senin sampai jumat, ia memulai harinya dinas sebagai TNI. Pada malam hari, ia bekerja sebagai ojek online.

Sedangkan ketika hari libur, ia mengawali harinya bekerja sebagai juru parkir yang menjaga kendaraan milik orang lain. Sedangkan di sore hari, ia bekerja sebagai ojek online yang mengantar penumpang dan pengantar makanan saat malam hari.

“Sehat-sehat terus ya nak di perut Ibu, ayah akan selalu berdoa dan bekerja keras untuk kehadiran kamu nanti,” tulisnya dalam postingan tersebut