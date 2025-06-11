Tips Mengatur Ritme Kerja untuk Ibu Hamil, Jangan Duduk Seharian Ya Moms!

JAKARTA - Tips mengatur ritme kerja untuk ibu hamil, peru menjadi perhatian untuk moms! Bagi sebagian perempuan memilih untuk bekerja di masa kehamilan bukan hal yang masalah, namun perlu dipahami bahwa bekerja saat hamil sangatlah tidak mudah untuk dijalani karena dikhawatirkan ibu akan mengalami kelelahan. Buat moms yang sedang mengandung dan masih bekerja, yuk kenali tips mengatur ritme kerja untuk ibu hamil.

Pada masa ibu hamil akan mengalami perubahan pada fisik, seperti mudah lelah di sepanjang waktu, mudah sakit, mual dan muntah. Selain perubahan fisik biasanya, ibu hamil juga akan mengalami perubahan emosional sehingga bisa membuat performa di kantor menurun. Meski mengalami perubahan tersebut, kehamilan bukanlah suatu penghalang untuk melakukan aktivitas, moms hanya perlu mengatur waktu bekerja dan menjaga kesehatan ibu dan janin.

Sebelum memutuskan untuk lanjut bekerja pada saat hamil, moms perlu memperhatikan perubahan yang akan terjadi di masa kehamilan dan memastikan kondisi dalam keadaan sehat sehingga tidak akan ada risiko yang bisa memicu komplikasi yang serius. Selain itu, perlu diperhatikan sebelum memilih untuk bekerja sebaiknya ibu hamil berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kandungan. Berikut tips mengatur ritme kerja untuk ibu hamil:

1. Menghindari hal-hal apa saja yang bisa membuat ibu merasa mual, misalnya parfum, bau amis, aroma makanan, dan wangi-wangian yang menyengat. Jika di kantor moms memiliki aroma pewangi ruangan yang bisa memicu mual, cobalah untuk membawa sesuatu atau minum air hangat untuk meredakan rasa mual.

2. Jika moms bekerja di depan komputer yang pastinya duduk seharian, cobalah membawa bantal untuk menopang punggung bagian bawah kamu.

3. Cobalah istirahat atau melakukan stretching beberapa menit setelah duduk terlalu lama untuk mengembalikan tenaga.

4. Konsumsi makanan begizi seperti makanan yang kaya akan protein dan zat besi.

5. Penuhi dengan asupan cairan agar tubuh moms tidak mengalami dehidrasi.

6. Cobalah makan cemilan yang bisa membuat perut moms terpenuhi seperti biskuit, kacang-kacangan, dan buah-buahan.

7. Jika waktu moms sudah dipadati dengan kerjaan jangan melakukan aktivitas berlebihan.

8. Pada saat hamil memang terasa lebih lelah dan ingin bermalas-malasan, namun ibu hamil sangat dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas seperti olahraga. Moms bisa mengikuti yoga, berenang dan senam hamil supaya bisa meningkatkan energi pada saat masa kehamilan dan mengurangi stres.

9. Tidurlah dengan cukup dengan minimal 8 jam setiap malam untuk memenuhi kebutuhan tidur dan mengembalikan energi. Disarankan untuk tidur miring ke kiri serta meletakan bantal di kaki dan di bawah perut agar tidurmu lebih optimal.

Demikian tips mengatur ritme kerja untuk ibu hamil, salah satunya jangan duduk seharian ya moms.

(Kemas Irawan Nurrachman)