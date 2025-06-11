Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayyanza Ajak Kang Dedi Mulyadi Ngopi di Rumahnya, Netizen: Lucu Banget

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |15:28 WIB
Rayyanza Ajak Kang Dedi Mulyadi Ngopi di Rumahnya, Netizen: Lucu Banget
Rayyanza Ajak Dedi Mulyadi Ngopi di Rumahnya, Netizen: Lucu Banget (Foto: TikTok)
DEDI Mulyadi kembali viral dan menjadi sorotan setelah video putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebar di media sosial. Video yang diunggah menunjukkan Rayyanza sedang menanggapi video yang berasal dari Dedi Mulyadi, unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar lucu dari netizen.

Video yang diunggah melalui akun Tiktok Raffi dan Nagita, @raffi_nagita, Terlihat Dedi menyebut nama Rayyanza dan anak-anak lainnya untuk mengingatkan agar selalu nurut kepada orangtua, makan sayur dan beberapa peringatan lainnya. Rekaman ini terlihat lebih lucu ketika Rayyanza menujukan ekspresi lucu dan  iapun langsung menanggapi videonya dengan kalimat polosnya.

Gagahnya Rayyanza Malik Ahmad pakai jas. (Foto: Instagram)

“Hai buat Rayyanza, Zeyn dan Zuney, ayo ingat jangan sampai melawan sama mama dan papa, main ipad terus. Makan-makanan yang berkualitas bergizi, terutama makan sayur dan buah buat semuanya. Salam dari om Dedi,” ucap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada video yang diunggah oleh Tiktok Rafi dan Nagita pada Rabu (11/06/2025).

Setelah melihat video dari Kang Dedi, Rayyanza langsung berkomentar bahwa ia tidak memiliki ipad, sehingga tidak memungkinkan untuk bermain gadget tersebut. Anak kedua dari pasangan artis itu juga memamerkan bahwa sudah berani untuk mengunjungi dokter tanpa didampingi oleh mamah dan papahnya. Selain itu ia juga menyebutkan sudah mau makan-makanan bergizi seperti sayur dan buah-buahan yang tadi sempat disebutkan oleh Dedi dalam video singkat tersebut.

“Aja nggak punya ipad sama kedokternya udah berani, nggak sama mamah papah. Makan buah sama sayur-sayur,” tanggap Rayyanza atau disapa dengan Aja.

 

