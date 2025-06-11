Viral Ibu-Ibu Jual Emas Warisan Turun-temurun, Harganya Fantastis Cukup Buat Beli Rumah!

JAKARTA - Viral seorang ibu-ibu rela pergi jauh ke Pasuaran demi menjual emas kuno miliknya. Emas tersebut disebut-sebut memiliki nilai fantastis, bahkan setara dengan harga sebuah rumah.

Video tersebut diunggah akun Instagram @aridwi524. Sang ibu membawa perhiasan kunonya yang diyakini sebagai warisan dari keluarga, kemungkinan berasal dari sang ibu atau neneknya. Bentuk dan model emasnya pun tergolong unik dan antik, sehingga menarik perhatian banyak warganet.

“Di sini wajib dipahami iya, investasi emas itu jangka panjang apalagi perhiasan. Di video ini mungkin dimaksud emas kuno kemungkinan warisan dari nenek atau ibu mereka jaman dahulu,” tulis Ari, dikutip Rabu (11/6/2026).

Dalam postingan Ari, emas kuno tersebut berhasil terjual senilai Rp291 juta. Transaksi yang dilakukan antara sang ibu dan penjualnya melalui cash, hal itu terlihat ketika uang tunai hasil penjualan diletakkan di atas etalase yang dibatasi oleh besi pengaman di depannya.

“Ini lakunya Rp291 juta,” ucap penjual emas tersebut.

Rekaman yang diunggah oleh @aridwi524 langsung menuai banyak komentar dari netizen. Beberapa netizen kaget dengan harga yang didapatkan dari penjualan emas kuno tersebut, namun beberapa lainnya justru tidak setuju dengan pembayarannya yang menggunakan cash karena ditakutkan terjadi sesuatu ketika membawa uang sebanyak itu.

