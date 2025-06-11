Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ibu-Ibu Jual Emas Warisan Turun-temurun, Harganya Fantastis Cukup Buat Beli Rumah!

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |15:18 WIB
Viral Ibu-Ibu Jual Emas Warisan Turun-temurun, Harganya Fantastis Cukup Buat Beli Rumah!
Viral Wanita Jual Emas Warisan Turun-temurun Berharga Fantastis. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang ibu-ibu rela pergi jauh ke Pasuaran demi menjual emas kuno miliknya. Emas tersebut disebut-sebut memiliki nilai fantastis, bahkan setara dengan harga sebuah rumah.

Video tersebut diunggah akun Instagram @aridwi524. Sang ibu membawa perhiasan kunonya yang diyakini sebagai  warisan dari keluarga, kemungkinan berasal dari sang ibu atau neneknya. Bentuk dan model emasnya pun tergolong unik dan antik, sehingga menarik perhatian banyak warganet.

“Di sini wajib dipahami iya, investasi emas itu jangka panjang apalagi perhiasan. Di video ini mungkin dimaksud emas kuno kemungkinan warisan dari nenek atau ibu mereka jaman dahulu,” tulis Ari, dikutip Rabu (11/6/2026).

Dalam postingan Ari, emas kuno tersebut berhasil terjual senilai Rp291 juta. Transaksi yang dilakukan antara sang ibu dan penjualnya melalui cash, hal itu terlihat ketika uang tunai hasil penjualan diletakkan di atas etalase yang dibatasi oleh besi pengaman di depannya.

“Ini lakunya Rp291 juta,” ucap penjual emas tersebut.

Rekaman yang diunggah oleh @aridwi524 langsung menuai banyak komentar dari netizen. Beberapa netizen kaget dengan harga yang didapatkan dari penjualan emas kuno tersebut, namun beberapa lainnya justru tidak setuju dengan pembayarannya yang menggunakan cash karena ditakutkan terjadi sesuatu ketika membawa uang sebanyak itu.

“Masya Allah, ko bisa,” tulis @bun**

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Warisan Harga Emas Viral Emas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/278/3189600//emas-EqwX_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi Jadi Rp2.462.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561//viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189411//istana-AnhX_large.jpg
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement