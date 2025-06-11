Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pria Ini 10 Kali Operasi Wajah karena Kesal Susah Dapat Kerja, Hasilnya Bikin Kaget

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |14:14 WIB
Pria Ini 10 Kali Operasi Wajah karena Kesal Susah Dapat Kerja, Hasilnya Bikin Kaget
Pria Ini 10 Kali Operasi Wajah karena Kesal Susah Dapat Kerja. (Foto: IG @biyanphi)
A
A
A

JAKARTA - Pria ini melakukan operasi wajah hingga 10 kali sejak 2018 karena merasa sakit hati didiskriminasi saat mencari pekerjaan. Dia juga mengaku frustasi karena sulitnya mendapatkan pasangan.

Dalam unggahan Instagram @biyanphi, dikutip Selasa (10/6/2025), Biyan mengungkapkan bahwa sejak 2018 ia telah melakukan operasi wajah sebanyak 10 kali karena sakit hati didiskriminasi saat melamar pekerjaan. Tampilannya yang berubah drastis auto bikin kaget warganet.

"Saya dulu pernah melamar pekerjaan di sebuah perusahaan smartphone, setelah tahap akhir saya bertemu dengan HRD dan diukur tinggi badan, saya diberi tahu hari itu juga kalau saya kurang tinggi,” tulisnya.

Biyan dibuat kesal karen beberapa hari setelahnya dia melihat temannya diterima di perusahaan tersebut. Padahal menurut Biyan, temannya itu lebih pendek namun berpenampilan lebih menarik darinya.

“Fisik dia lebih pendek dari saya, tapi wajahnya memang lebih cakep dari saya, di situ saya cuman bisa elus dada, enggak akan saya lupain sampai kapan pun," tulisnya dalam postingan tersebut.
 
Selain itu, ia juga merasa sakit hati saat menjalani hubungan seseorang. Pada saat itu mereka sudah dekat selama 6 bulan, namun wanita tersebut tiba-tiba menghilang setelah bertemu dan melihat penampilannya.

"6 bulan mengenal seseorang dengan baik, setiap hari rasanya penuh warna. Namun, ketika suatu saat bertemu tiba-tiba besoknya menghilang," tulisnya
 
Ia mulai melakukan operasi wajah pada tahun 2018 menggunakan seluruh tabungan yang ia miliki. "Tahun 2018 melakulan sesuatu yang luar biasa, orang-orang cukup kaget pada saat itu," tulisnya.

 

