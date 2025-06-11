Viral! Bocah 9 Tahun Naik Babi ke Sekolah, Tak Lupa Pakai Helm

VIRAL bocah 9 tahun naik babi ke sekolah. Umumnya anak-anak akan berangkat sekolah menaiki kendaraan seperti mobil, motor hingga transportasi. Ternyata kendaraan seperti itu sudah biasa. Namun, bagaimana jadinya jika kamu berangkat sekolah menunggangi hewan seperti babi? Seperti yang dilakukan oleh bocah 9 tahun ini.

Bocah laki-laki itu bernama Augusto da Barbosa da Silva yang merupakan anak dari Ana Paula, ia terlihat sangat berbeda dengan teman sebayanya karena ia menggunakan babi untuk menjadi kendaraannya menuju ke sekolah. Uniknya babi yang ia tumpangi tidak mengamuk, justru membiarkan anak tersebut untuk duduk di punggungnya.

Ternyata hewan itu sudah berhasil dijinakan oleh Gutinho Rocha dan ibunya. Dalam beberapa postingan di Instagram pribadinya, @gutinho_rochaofc, terlihat Gutinho bukan hanya babi saja yang ia tunggangi, tetapi terdapat beberapa hewan ternak lainnya, mulai dari sapi, kuda, keledai dan beberapa hewan lainnya.

Babi yang Gutinho tumpangi terlihat begitu cepat ketika dipanggil Foguete yang artinya adalah Roket. Kecepatan dari Foguete, berhasil mengantarkan Gutinho ke sekolahnya kurang dari satu menit. Tak hanya berangkat dengan tangan kosong, ia juga menggunakan alat pelindung seperti helm yang biasanya dipakai untuk naik sepeda motor. Hal tersebut bertujuan untuk antisipasi jika Gutinho terjatuh ketika Foguete sedang lari dengan berkecepatan kencang.