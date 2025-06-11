Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Stop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Bahaya Infeksi Ringworm!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |07:35 WIB
Stop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Bahaya Infeksi Ringworm!
Stop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Bahaya Infeksi Ringworm! (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SAAT cuaca panas dan lembab seperti di Indonesia, kebiasaan menggantung baju bekas pakai untuk dipakai lagi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah risiko terkena ringworm atau kurap, infeksi jamur kulit yang umum di daerah tropis. 


Lantas, apa itu ringworm, dan apa hubungannya dengan kebiasaan menggantung atau menumpuk baju bekas dipakai? Berikut ulasannya, melansir dari postingan akun Instagram expertcare.id, Rabu (11/6/2025).


Ringworm (Tinea Corporis) adalah infeksi jamur kulit yang biasanya menyerang area tubuh yang tidak ditumbuhi rambut, seperti leher, badan, lengan, dan kaki. 

Ringworm


Meski namanya terdengar menyeramkan, ringworm bukan disebabkan oleh cacing, melainkan oleh jamur dermatofit yang berkembang biak di lingkungan hangat dan lembap, dua kondisi yang sangat cocok dengan iklim Indonesia.


Infeksi ini ditandai dengan munculnya ruam melingkar yang gatal, bersisik, dan sering kali membesar dari waktu ke waktu. Jika tidak segera ditangani, ringworm dapat menyebar ke area tubuh lain dan menular ke orang lain.


Siapa yang Rentan Terkena Ringworm?


Beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap infeksi jamur ini antara lain:

•    Orang yang mudah berkeringat
•    Mereka yang tinggal di daerah tropis
•    Individu yang aktif berolahraga fisik atau kontak fisik
•    Orang yang sering berbagi pakaian, handuk, atau alat cukur
•    Penderita diabetes atau gangguan daya tahan tubuh
•    Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh dan menyebar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/611/3168785/penuaan-wVKq_large.jpg
5 Langkah Mudah Agar Kulit Tetap Lembap dan Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/611/3162843/kulit-XkHb_large.jpg
Camilan yang Bikin Kulit Cepat Kusam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/611/3161344/kulit-omnj_large.jpg
5 Tips Merawat Kulit agar Bebas Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/612/3146145/sosis-8OMj_large.jpg
Waspada! Frozen Food Bikin Kulit Anak Sensitif Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132290/anti_gatal_ini_5_tips_mengobati_jamur_di_kulit-BXNm_large.jpg
Anti-Gatal, Ini 5 Tips Mengobati Jamur di Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/611/3105461/5_tanda_tanda_bruntusan_akan_hilang_salah_satunya_pori_pori_menyusut-Mp9e_large.jpg
5 Tanda-Tanda Bruntusan Akan Hilang, Salah Satunya Pori-Pori Menyusut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement