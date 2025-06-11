Stop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Bahaya Infeksi Ringworm!

SAAT cuaca panas dan lembab seperti di Indonesia, kebiasaan menggantung baju bekas pakai untuk dipakai lagi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah risiko terkena ringworm atau kurap, infeksi jamur kulit yang umum di daerah tropis.



Lantas, apa itu ringworm, dan apa hubungannya dengan kebiasaan menggantung atau menumpuk baju bekas dipakai? Berikut ulasannya, melansir dari postingan akun Instagram expertcare.id, Rabu (11/6/2025).



Ringworm (Tinea Corporis) adalah infeksi jamur kulit yang biasanya menyerang area tubuh yang tidak ditumbuhi rambut, seperti leher, badan, lengan, dan kaki.



Meski namanya terdengar menyeramkan, ringworm bukan disebabkan oleh cacing, melainkan oleh jamur dermatofit yang berkembang biak di lingkungan hangat dan lembap, dua kondisi yang sangat cocok dengan iklim Indonesia.



Infeksi ini ditandai dengan munculnya ruam melingkar yang gatal, bersisik, dan sering kali membesar dari waktu ke waktu. Jika tidak segera ditangani, ringworm dapat menyebar ke area tubuh lain dan menular ke orang lain.



Siapa yang Rentan Terkena Ringworm?



Beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap infeksi jamur ini antara lain:

• Orang yang mudah berkeringat

• Mereka yang tinggal di daerah tropis

• Individu yang aktif berolahraga fisik atau kontak fisik

• Orang yang sering berbagi pakaian, handuk, atau alat cukur

• Penderita diabetes atau gangguan daya tahan tubuh

• Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh dan menyebar.