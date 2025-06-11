Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot

JAKARTA – Gejala khas covid-19 Nimbus, varian terbaru yang secara ilmiah dikenal sebagai NB.1.8.1. Varian ini merupakan turunan dari Omicron dan telah menyebar cepat ke berbagai wilayah dunia sejak awal Januari 2025, termasuk Asia dan Amerika Serikat.

Apa Itu Varian Nimbus NB.1.8.1?

Varian NB.1.8.1 adalah subvarian dari SARS-CoV-2 yang masih berasal dari garis keturunan Omicron. Meskipun tingkat penularannya tinggi, hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa varian ini menyebabkan gejala yang lebih parah dibanding varian COVID-19 sebelumnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memantau penyebaran varian ini karena potensi risiko yang bisa ditimbulkan terhadap masyarakat secara luas. WHO juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tetapi tidak panik.

Gejala Khas Covid-19 Nimbus yang Umum Terjadi

Gejala covid-19 varian Nimbus umumnya menyerupai gejala flu ringan, antara lain:

- Batuk ringan

- Sakit tenggorokan

- Kelelahan

- Demam

- Nyeri otot

- Hidung tersumbat

Dalam beberapa kasus, penderita juga mengalami gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Meskipun gejalanya ringan, orang dengan daya tahan tubuh lemah tetap berisiko mengalami komplikasi serius.