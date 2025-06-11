Cape To Cape Tours, Menyusuri Jalur Pendakian di Kanal Raksasa Alami di Western Australia

PERTH - Di Margaret River, ada sebuah pantai berbukit yang membentuk kanal raksasa secara alami. Pemandangan yang indah akan menyambutmu begitu sampai di sini.

Cape to Cape Tours memungkinkan anda merasakan pengalaman berwisata sambil mendaki. Jalur yang ditempuh, terkenal dengan pemandangan pantainya yang menakjubkan, melibatkan pendakian antara Cape Naturaliste dan mercusuar Cape Leeuwin.

Dengan pemandu yang berpengalaman, Cape to Cape Tours bukan hanya sekadar pariwisata hiking atau mendaki. Dalam perjalanannya, wisawatan akan diajarkan soal cerita lokal, makanan yang biasa dikonsumsi suku Aborigin, hingga bagaimana satwa liar lokal bertahan hidup.

Saat mendaki, pemandangan indah terbentang di sepanjang jalur. Perbukitan yang menantang, dan juga pemandangan yang menakjubkan jadi kombinasi mantap dalam berwisata.

Canal Rocks